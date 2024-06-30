CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı

Dün makam odasında 2 kişinin darp edilmesi olayına ilişkin açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, bugün tutuklandı. Başkan Hikmet Dönmez cezaevine gönderildi.

Kula Belediyesi'nden ihale alan iki kişi önceki gün Başkan Dönmez'in makamına geldikleri sırada darp edildiklerini belirterek hastaneye başvurmuş ve Başkan Dönmez, koruması ve şoförü hakkında şikayette bulunmuştu.

İhale sahipleri M.U. ve H.D,'nin şikayeti üzerine Başkan Dönmez gözaltına alınmış, koruması ve şoförü ise tutuklanmıştı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi polis tarafından tutuklanmış çıkarıldıkları mahkeme tarafından cezaevine gönderilmişlerdi.

KULA BELEDİYE BAŞKANI HİKMET DÖNMEZ DE TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi devam eden 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Dönmez, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Dönmez de diğer darp suçlaması ile iki personel gibi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de adliyeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

MAKAM ODRASINDA NELER OLMUŞTU?

Verilen bilgilere göre CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D.'yi belediyeye çağırdı. M.U. ve H.D.'nin Kula Belediyesi makanının adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasında bulunan Kula Belediye Başkanı Dönmez firmayla yapılan ihaleyi fes etmek istedi. Başkan Dönmez ve ihale sahipleri arasında tartışma çıktı.

Bunun üzerine başlayan tartışmanın büyümesi üzerine firma yetkilileri M.U ve H.D., Başkan Hikmet Dönmez'in şoförü M.O.A. ve koruması R.G. tarafından dövülerek belediye binasından atıldı.