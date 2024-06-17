CHP’li belediye başkanı kendi kurbanını kendi kesti

Manisa'nın Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık koçunu evinin bahçesinde kendisi kesti.

Her bayram kurbanını kendisi kesen Başkan Akdeniz, kesim işleminden sonra kurbanın derisini yüzerek etlerini dağıtılmak üzere pay etti.

Ailesiyle birlikte kurban vazifesini yerine getiren Başkan Akdeniz, "Ailem ile birlikte bu bayramda kurbanımızı kestik. Rabbim kurbanlarımızı kabul eylesin. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı Mübarek olsun." dedi.

Başkan Akdeniz kurban vazifesini yerine getirdikten sonra iki kez belediye mezbahasını ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelerken daha sonra Afşar Mahallesinde vatandaşlarla buluşarak bayramlaştı.