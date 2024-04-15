CHP’li Belediye Başkanı’ndan TOGG kararı. Sadece onlara hizmet verecek

Kaynak: ANKA
CHP’li Belediye Başkanı’ndan TOGG kararı. Sadece onlara hizmet verecek
31 Mart tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler seçiminde, İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı olarak seçilen Orhan Çerkez, belediyenin araç filosunda bulunan TOGG marka otomobil ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, belediyenin filosunda bulunan TOGG marka aracın, Çekmeköy’de yaşayan şehit ve gazi yakınlarına; düğün, nişan ve sünnet gibi özel günlerinde ücretsiz olarak sunulmasına karar verdi.

7f0a5cb1-f59c-4c7a-bd46-0544c4ae8337-w.jpgSosyal yardım ve sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirilebilecek bu hizmeti, Orhan Çerkez, sosyal medya hesabından 14-20 Nisan Şehitler Haftası’nda açıkladı. Çerkez, yaptığı paylaşımda, “Çekmeköy Belediyesi envanterinde bulunan milli otomobil TOGG’u millet uğruna toprağa düşen şehitlerimiz ve gazilerimizin çocuklarının; sünnet, düğünlerinde onlara tahsis edeceğim. Milletin TOGG’unu milletin emrine veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

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BAŞVURULAR 19 NİSAN’DA BAŞLAYACAK

TOGG marka otomobili, düğün, nişan ve sünnet organizasyonlarında kullanmak isteyen şehit ve gazi yakınları 19 Nisan Cuma gününden itibaren başvuruda bulunabilecek. Başvuruların nereden yapılacağı, belediyenin sosyal medya hesapları ve internet sitesinden duyurulacak.

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