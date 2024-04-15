CHP’li Belediye Başkanı’ndan TOGG kararı. Sadece onlara hizmet verecek

İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, belediyenin filosunda bulunan TOGG marka aracın, Çekmeköy’de yaşayan şehit ve gazi yakınlarına; düğün, nişan ve sünnet gibi özel günlerinde ücretsiz olarak sunulmasına karar verdi.

Sosyal yardım ve sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirilebilecek bu hizmeti, Orhan Çerkez, sosyal medya hesabından 14-20 Nisan Şehitler Haftası’nda açıkladı. Çerkez, yaptığı paylaşımda, “Çekmeköy Belediyesi envanterinde bulunan milli otomobil TOGG’u millet uğruna toprağa düşen şehitlerimiz ve gazilerimizin çocuklarının; sünnet, düğünlerinde onlara tahsis edeceğim. Milletin TOGG’unu milletin emrine veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

BAŞVURULAR 19 NİSAN’DA BAŞLAYACAK

TOGG marka otomobili, düğün, nişan ve sünnet organizasyonlarında kullanmak isteyen şehit ve gazi yakınları 19 Nisan Cuma gününden itibaren başvuruda bulunabilecek. Başvuruların nereden yapılacağı, belediyenin sosyal medya hesapları ve internet sitesinden duyurulacak.