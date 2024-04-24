CHP'li Belediyeden fahiş kira zammı. Yıllık kirası 2 bin lira olan barakalara 144 bin lira istediler

Muğla Datça’da yerel seçimleri yüzde 45,64 oy alarak kazanan CHP yönetimi Datça Sanayi sitesinde bugüne kadar görülmemiş bir zam ile rekor kırdı.

Sanayi sitesindeki barakalara yıllık 2 bin lira artı KDV veren Datça Sanayi Sitesi esnafları yeni dönemde uygulanması planlan kira fiyatını görünce hayatlarının şokunu yaşadı ve soluğu yeni belediye başkanının yanında aldı.

Gazeteci Sedat Kaya'nın bölgeden aktardığı bilgilere göre, Eski Belediye Başkanı Gürsel Uçar Mart ayında yapması gereken kira ihalesini yapmayıp, ihaleyi yeni yönetime bıraktı.

Fakat borç içinde olduğu belirtilen belediye kasasından 50 bin liraya yakın bir parayı da ödeyerek yeni kira ihale ilanını verdi.

YILLIK 144 BİN LİRA+KDV

Yayımlanan yeni dönem ihale şartnamesine göre dükkan başına yıllık kira bedeli 144 bin+KDV olarak belirlendi. Fahiş zammı duyan Datça Sanayi Sitesi esnafı büyük bir şaşkınlık içinde soluğu son seçimde Belediye Başkanı Aytaç Kurt'un yanında aldı.

Başkan Aytaç Kurt, ihaleden ve belirlenen kira bedelinden haberi olmadığını ve bu olayı araştıracağını açıkladı.

ESNAFTAN ODASINDAN GÖRÜŞ ALINMADI

Konudan yetkili belediye görevlileri ise kira bedelini belirlerken il ve ilçedeki ticaret ve sanayi odalarından görüş aldıklarını iddia ettiler ancak bu kurumlar kendilerinden görüş alınmadığını açıkladı.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt

ESNAF İHALEYE GİRMİYOR

Yapılan fahiş kira zammının ardından Sanayi sitesi esnafı yeni dönem yapılacak olan kira ihalesine katılmama kararı alırken mevcut durumu şu şekilde açıkladı:

"Bizler 2007 yılına kadar bir kısmımız Hızırşah köyü yolu üzerinde, bir kısmımız da Knidos yolu üzerinde baraka tipi derme çatma dükkanlarda faaliyet gösteriyoruz. 2005 yılında o zamanki belediye başkanı Erol Karakullukçu'dan sanayi yeri talebimiz oldu.

Başkan bize "Yer var ama inşaat için belediyenin gücü yok" dedi. Bunun üzerine bizler de iki yıllık kira bedelini ayda 300 TL ödeyerek kiraladık.

2007 yılında dükkanlar bize çatısı trapez saç ve kapıları takılmış tuvaleti ön sundurması yapılmış olarak 10 yıllığına kiraya verildi. Zaman içerisinde maddi durumu iyi olanlar dükkanını satın aldı 16 kişi ise maddi durumu iyi olmadığından alamadı.

Dükkanların taban betonlarını ve çekme kartlarını kendimiz yaptık ve Datça şartlarında faaliyetimize devam ediyoruz. En son kiramız 2000+kdv idi ama bu yıl mart ayında yapılması gereken kira ihalesi yeni başkana bırakıldı ve bu yılki kira bedeli 60mt için yıllık 144 000+kdv olarak belirlenmiş.

2 Mayıs tarihinde ihale yapılacak. Bizler yıllık 60 bin lira gibi bir rakam beklerken karşımıza yüzde 500 gibi bir zam oranı çıktı ihaleye girmeyip iptal edilmesini ve yeniden kira bedeli değerlendirilmesini Başkana ilettik.

Sonucu bekliyoruz. Yasaya göre kira tespitini ildeki ticaret ve sanayi odalarından görüş alınarak tespit edilmesi gerekiyormuş. Buradaki esnaf odasından görüş alınmamış."