CHP’li belediyeden İlim Yayma Cemiyeti'ne tahliye tebligatı. AKP tahsis etmişti

Kaynak: ANKA
CHP’li belediyeden İlim Yayma Cemiyeti'ne tahliye tebligatı. AKP tahsis etmişti

Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Tuzla Belediyesi, AKP döneminde İlim Yayma Cemiyeti'ne tahsis edilen 2 binaya tahliye tebligatı gönderdi.

Son yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi, 2014 senesinde AKP tarafından İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edilen, kira bedelleri ise belediye kaynaklarından karşılanan Evliya Çelebi ve Aydıntepe mahallelerindeki binaların tahliyesi için harekete geçti.

Belediye, İlim Yayma Cemiyeti'ne tebligat göndererek kira sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini ifade ederek binaların 10 Kasım 2024 tarihinden itibaren tahliyesini istedi.

KİRALARI BELEDİYE KAYNAKLARINDAN ÖDENİYORDU

İlim Yayma Cemiyeti’ne kiralanan Evliya Çelebi ve Aydıntepe mahallelerinde bulunan binalar, uzun bir zamandır yurt olarak kullanılıyor ve kiraları önceki başkan Şadi Yazıcı’nın talimatıyla belediye kaynaklarından karşılanıyordu. Belediye, 17 Ekim 2014 tarihli 164 ve 165 sayılı Meclis Kararı ve 10 Kasım 2024 tarihli “Eğitim, Sosyal ve Kültürel İş Birliği Protokolü” uyarınca, Evliya Çelebi ve Aydıntepe mahallelerinde bulunan taşınmazların tahliyesini istedi.

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SÖZLEŞME 10 KASIM'DA BİTİYOR

Hazırlanan ihtarnamede, protokolün süresinin 10 sene olduğu ve 10 Kasım 2024 tarihinde sona ereceğini ifade ederek, “Protokolün ‘Yükümlülükler’ başlıklı ‘p’ bendi gereğince, Cemiyet taşınmazı eksiksiz olarak, belediyeden herhangi bir masraf talep etmeden teslim ve devir edecektir” ifadeleri kullanıldı.
"MÜLKLERİN TAHLİYE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ise konuyla ilgili gerçekleştirdiği açıklamada, İlim Yayma Cemiyeti'ne kiralanan binaların kira sürelerinin dolduğunu, belediyenin bu kiraları ödemek gibi bir yükümlülüğü olmadığını, mülklerin tahliye edilmesini istediklerini ifade etti.

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