CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar baldıza uzandı!

CHP'li belediyelere yapılan operasyonlarda 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal bugün ekipler tarafından gözaltına alındı.

47 yılın ardından ilk kez yerel seçimde birinci parti olarak çıkan CHP'nin belediyelerine yönelik başlayan operasyonların ilk adımlarında birisi olarak Beşiktaş Belediyesi'ne Aziz İhsan Aktaş suç örgütü kapsamında yapılmıştı.

Suç örgütü olarak tanımlanan Aziz İhsan Aktaş, verdiği ifadede 'etkin pişmanlık'tan yararlanmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Aktaş'ın verdiği ifadeler kapsamında Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat, 'suç örgütüne üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'haksız mal edinme' suçları gerekçe gösterilerek 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklanmıştı.