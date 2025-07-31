CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar baldıza uzandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar baldıza uzandı!

Tutuklu Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğden Yankılıç Kangal'ın, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı.

CHP'li belediyelere yapılan operasyonlarda 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal bugün ekipler tarafından gözaltına alındı.

47 yılın ardından ilk kez yerel seçimde birinci parti olarak çıkan CHP'nin belediyelerine yönelik başlayan operasyonların ilk adımlarında birisi olarak Beşiktaş Belediyesi'ne Aziz İhsan Aktaş suç örgütü kapsamında yapılmıştı.

Suç örgütü olarak tanımlanan Aziz İhsan Aktaş, verdiği ifadede 'etkin pişmanlık'tan yararlanmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Aktaş'ın verdiği ifadeler kapsamında Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat, 'suç örgütüne üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'haksız mal edinme' suçları gerekçe gösterilerek 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

Son Haberler
Sürücüler dikkat! İşte Türkiye'de kara yollarında yapılan çalışmalar (31 Temmuz 2025)
Sürücüler dikkat! İşte Türkiye'de kara yollarında yapılan çalışmalar (31 Temmuz 2025)
Toyota, 2025'in ilk yarısında da zirveyi ele geçirdi!
Toyota, 2025'in ilk yarısında da zirveyi ele geçirdi!
CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar baldıza uzandı!
CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar baldıza uzandı!
Sır gibi saklanan korkunç gerçeği CHP’li isim açıkladı! 2 asker şehit olmuştu... Yer yerinden oynayacak…
Sır gibi saklanan korkunç gerçeği CHP’li isim açıkladı! 2 asker şehit olmuştu... Yer yerinden oynayacak…
Erdoğan gece yarısı kararını verdi! 60 gün ertelendi...
Erdoğan gece yarısı kararını verdi! 60 gün ertelendi...