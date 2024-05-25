CHP'li belediyenin kafesi enflasyona meydan okuyor

Çekmeköy Belediyesi yaptığı sosyal projelerle tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Verdiği sözleri yerine getirebilmek için çalışmalarını sıklaştıran Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez sosyal tesislerde indirime gitti.

Başkan Çerkez, “Seçim sürecinde ve sonrasında gençler; dışarda bulunan kafelerin pahalı olduklarını bize aktardı. Biz de bu doğrultuda hareket ederek, 19 Mayıs’ta gençlerin istek ve beklentileri doğrultusunda fiyatlarda güncellemeye gittik. Ayrıca, dışarda ekonomik kriz de var. Biz bunları göz önüne alarak bu ekonomik koşullarda bir öğrenci gün de ne kadar para harcar, hangi menüleri yiyebilir deyip en ince ayrıntısına kadar hesaplama yaptık. Önceliğimiz kaliteli hizmet. Çay, su, filtre kahve de yüzde 130’lara varan indirimlere gittik. Sosyal tesislerde 5 farklı menü de oluşturduk" dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez "Sosyal tesislerimizde çay ve su fiyatını 5 TL ‘ye, kahve fiyatını da 14 liraya düşürdük. Ayrıca 99 TL ile 190 TL arasında değişen fiyat seçenekleriyle hazırladığımız 5 farklı menüyü de komşularımızın beğenisine sunduk“ diye konuştu.

Sosyal tesislerden faydalanan vatandaşlardan Pelin Doğan, “Çamlık Mahallesi’nde oturuyorum. Sosyal tesislerdeki indirimi çok olumlu buldum. Kahve fiyatları dışarda 100 TL’den başlıyor. Burada gayet 14 TL’ye kahve içebiliyoruz, 5 TL’ye çay içebiliyoruz aynı şekilde su da o kadar uygun. Ayrıca 5 farklı menünün de uygun fiyata seçenekli sunulması gayet yerinde. Öğrenciler, gençler daha yoğun gelmeye başladı sosyal tesislere. Ailemiz de geliyor artık. Sosyal tesislerin konumu ve hizmet anlayışı Çekmeköy’de yaşayanlar için bir şans. Arkadaşlarımla da sık sık geliyorum. Yıllardır, ‘indirim’ diyorduk. Orhan Çerkez başkanımın bizim sesimizi duymuş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.