CHP'li belediyeye haciz şoku! Makam odasındaki eşyaları paketleyip götürdüler

Adana'nın CHP'li Seyhan Belediyesine, geçmiş dönemdeki ödenmemiş borçlar nedeniyle haciz işlemi uygulandı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, haciz işlemi ile ilgili yaptığı açıklamada, bu durumu “CHP’li belediyelerin merkezi hükümet tarafından silkelenmesinin bir sonucu” olarak nitelendirerek, “Bizi hiçbir şey yıldıramaz. Hizmetlerimize ilk günkü kararlılığımızla devam edeceğiz” dedi.

BELEDİYEDEN YAZILI AÇIKLAMA

Seyhan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, haciz işleminin önceki dönemin mali politikaları ve ekonomik dalgalanmalardan kaynaklanan borç yükünün bir sonucu olduğu belirtildi. Açıklamada, “Göreve geldiğimizde, seçim bütçesi uygulanmış ve yüksek borçlarla devredilmiş bir belediye ile karşılaştık” denildi. Ayrıca, belediyenin o dönemde alınan meclis borçlanma yetkileri ile çekilen banka kredilerine rağmen ödenmeyen borçlarla bırakıldığı ifade edildi.

PERSONEL MAAŞLARI VE VERGİ BORÇLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Açıklamaya göre, 1 Mart 2024 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile personel maaşlarında %140 oranında artış yapılması ve bununla birlikte artan vergi ve SGK borçları, belediyenin mali durumunu daha da zorlaştırdı. Merkezi hükümetin bütçeden gelen paylarının %40 oranında kesilmesinin de durumu ağırlaştırdığı vurgulandı.

^"HİZMETLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Seyhan Belediyesi, zorlu mali koşullara rağmen halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarına devam etti. Kent Lokantaları projesi ile dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı yemek sunan belediye, parkların bakımını sosyal sorumluluk projeleriyle gerçekleştirdi ve kadınlara iş imkanı sağlayarak istihdam yarattı. Ancak, geçmişten devralınan borçlar nedeniyle piyasa borçlarının ödenmesinde aksaklıklar yaşandı.

BAŞKAN OYA TEKİN: “HİÇBİR ŞEY BİZİ YILDIRAMAZ”

Haciz işleminin yapıldığı makam odasında kısa bir açıklama yapan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, bu haciz işleminin sembolik bir işlem olduğunu ifade etti. “Bu haciz, alacağı karşılamaktan çok uzak. Buradaki masa ve sandalye tamamen sembolik bir hacizdir” diyen Tekin, CHP’li belediyelerin hizmet üretmesinin engellenmeye çalışıldığını belirtti.

Başkan Tekin, seçim sürecinde makamının sokaklar olduğunu ve 9 ay boyunca Seyhan halkına hizmet ettiklerini vurguladı. Haciz işleminin, CHP’li belediyelerin merkezi hükümet tarafından “silkelenmesinin bir sonucu” olduğunu belirten Tekin, “Bizi hiçbir şey yıldıramaz. Seyhanlıları mağdur etmeyeceğiz. Bu sadece bir başlangıçtır, mücadeleye devam edeceğiz” dedi.