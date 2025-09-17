CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında...

Köyceğiz Belediyesi'ne sabah erken saatlerde operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Bediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek’in gözaltına alındığı aktarıldı. 'İmar yolsuzluğu' iddiasıyla operasyonun yapıldığı belirtildi.

CHP'li belediyelere operayonun ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu sefer ise Muğla'nın Köyceğiz Belediyesi'ne sabah erken saatlerde emniyet güçlerince operasyon yapıldı.

Yetkililer henüz bir açıklama yapmazken, operasyonun bir CİMER şikayetinden kaynaklandığı ve 'imar yolsuzluğu' iddiasıyla gerçekleştiği iddia edildi.

AKP döneminden kalan ruhsat dosyalarına imza atması nedeniyle hakkında şikayet bulunan Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Yapılan operasyonda Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek’ın gözaltına alındığı aktarıldı.

Son Haberler
Deniz Seki dolandırıcıların hedefi oldu! WhatsApp’tan iletişime geçtiler
Deniz Seki dolandırıcıların hedefi oldu! WhatsApp’tan iletişime geçtiler
Diyarbakır otobüs yandı! Yolcular son anda kurtuldu
Diyarbakır otobüs yandı! Yolcular son anda kurtuldu
Bahçeli’ye yönelik sözleri ile gündeme gelmişti... Efsane Albay adliyeye gidip teslim oldu
Bahçeli’ye yönelik sözleri ile gündeme gelmişti... Efsane Albay adliyeye gidip teslim oldu
Kabakdağı Mahallesi’nde Zaprana Hasat Etkinliği
Kabakdağı Mahallesi’nde Zaprana Hasat Etkinliği
Xabi Alonso'dan Arda Güler'i üzecek sözler!
Xabi Alonso'dan Arda Güler'i üzecek sözler!