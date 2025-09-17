CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında...

CHP'li belediyelere operayonun ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu sefer ise Muğla'nın Köyceğiz Belediyesi'ne sabah erken saatlerde emniyet güçlerince operasyon yapıldı.

Yetkililer henüz bir açıklama yapmazken, operasyonun bir CİMER şikayetinden kaynaklandığı ve 'imar yolsuzluğu' iddiasıyla gerçekleştiği iddia edildi.

AKP döneminden kalan ruhsat dosyalarına imza atması nedeniyle hakkında şikayet bulunan Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Yapılan operasyonda Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek’ın gözaltına alındığı aktarıldı.