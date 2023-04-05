CHP’li Çakırözer büyükelçileri eleştiren Erdoğan’a geçmişi hatırlattı. Trump hakaret dolu mektup yazmıştı

Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretine tepki gösterdi. Erdoğan’ın büyükelçiye yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu’na taşındı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, konuşmasında Erdoğan’ı eleştirdi.

“ASKERİMİZİN KAFASINA ÇUVAL GEÇİRİLİRKEN HANGİ DERSİ VEREBİLDİNİZ”

“Memleketin hiçbir derdini çözemeyen Erdoğan şimdi büyükelçileri azarlayarak aklınca milliyetçilik derdinde” ifadelerini kullanan Çakırözer sözlerini şöyle sürdürdü:

* Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu’na gittiler diye büyükelçilere ders vereceğiz diyorsunuz. Peki o zaman dostunuz Trump’ın hakaret dolu mektubunda verseydiniz ya o dersi? Askerimizin kafasına çuval geçirilirken hangi dersi verebildiniz?

* Joe Biden ulusumuzu soykırım iftirasıyla suçlarken, Obama beyzbol sopasını gösterirken, Putin sarayının kapısında dakikalarca bekletirken ne karşılık verebildiniz? ‘Bu can bu bedende oldukça çıkamazlar’ dedikleriniz Merkel’in Trump’un telefonuyla tivitiyle cezaevinden özel uçaklarla götürülürken vatan toprağı Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken neredeydi milliyetçiliğiniz?

* Ortağı, üreticisi olduğumuz F35 projesinden atılırken, parasını ödediğimiz uçaklarımız dahi verilmezken hangi dersi verebildiniz? Biz biliyoruz derdiniz milliyetçilik falan değil. Derdiniz pahalılık, yoksulluk konuşulmasın. Depremzedelerin çaresizliği konuşulmasın ama millet bu oyununuza gelmeyecek. Gerçek vatan sevgisinin ne olduğunu 40 gün sonra sandıkta gösterecek!

10 Ekim 2019'da Trump Erdoğan'a mektup yollamış; Cumhurbaşkanlığı'nda "Diplomatik nezaketten yoksun" denilen mektup, "Bu mektuba verilen en net yanıt aynı gün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekâtı’nın başlatılmasıdır" şeklinde yorumlanmıştı.

MEKTUPTA NELER VARDI?

Mektupta Trump Erdoğan'a "İyi bir anlaşma yapalım! Binlerce insanın katlinden sorumlu olmak istemezsin ve ben de Türkiye'nin ekonomisini yok etmekten sorumlu olmak istemem - ki bunu yapacağım" demiş

9 Ekim tarihli mektupta Erdoğan'ı tehdit eden Trump, Rahip Brunson olayını hatırlatarak, söz konusu olayda Türkiye'ye ekonomik zarar verdiğini hatırlatmıştı.

'SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM'

"Senin sorunlarını çözmek için çok çalıştım" diyen Trump, Erdoğan'a mektubunda "Harika bir anlaşma yapabilirsin" diyerek, "General Mazlum (Kobani) seninle müzakere etmeyi kabul ediyor, geçmişte vermediği tavizleri verecek. Bana gönderdiği bir mektubu elimde tutuyorum" demiş

Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektupta, "Bunu doğru ve insancıl bir biçimde yapabilirsin" denilirken, "Sert adam olma. Aptal olma! Seni sonra arayacağım" ifadeleri yer almıştı

Söz konusu mektup, Hürriyet'in Washington temsilcisi Razi Canikligil tarafından da paylaşıldı. ABD'li kaynaklar mektubun Beyaz Saray tarafından doğrulandığını aktarıyor.

TRUMP'IN ERDOĞAN'A MEKTUBU

Rahip Brunson

Ekim 2018'de Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş; Ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı da kaldırılan ve yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan rahip Türkiye'den ayrılarak ülkesine dönmüştü.