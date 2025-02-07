CHP’li Cemal Enginyurt'tan iktidara zehir zemberek sözler

DP’den istifa ederek yoluna bir süre Bağımsız Milletvekili olarak devam edip ardından CHP’ye geçen Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından iktidarı eleştirmeye devam ediyor.

Enginyurt, yaptığı paylaşımda sahte içki kullanım nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için adalet ararken, iktidarın bu konuya çözüm bulması gerektiğinin altını çizdi.

Enginyurt, sahte içkiden İstanbul ve Ankara'da 103 kişinin vefat ettiğini belirterek,

“Sahte içki kâbusu büyüyor: İstanbul ve Ankara'da 103 kişi vefat etmiş.

Kim durduracak bu cinayetleri?

Sahte rakı içmesinler demekle olmuyor.

İktidar çözüm üretme yeri.

Hergün zam vergi artırmak çözüm değil.

Durdurun bu ölümleri" ifadelerini kullandı.

“BELEDİYELERİ SİLKELEYENE KADAR, İŞÇİLERİN HAKLARINI KORUYUN”

Öte yandan sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Enginyurt, KFC ve Pizza HUT markalarının Türkiye’den çekilmesi üzerine çalışan işçilerin haklarını savundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı hedef alan Enginyurt, “Belediyeleri silkeleyene kadar, işçilerin haklarını koruyun” ifadelerini kullandı.

Enginyurt yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“KFC ve Pizza HUT işçilerinin hakkını yiyenleri şiddetle kınıyorum.

6 bin işçiyi kışın ortasında işsiz bırakanlara yazıklar olsun.

Çalışma Bakanı Vedat efendi!

Belediyeleri silkeleyene kadar,işçilerin haklarını koruyun.

#kfcvepizzahutcalısanlarımağdur.”