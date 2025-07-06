CHP’li danışmanın düğününde iş ve siyaset dünyası buluştu

ALİ YAZAN- ORDU /YENİÇAĞ

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Ali Şenyurt, Tuğçe Kuru ile dünyaevine girdi. Ordu’daki Aktuğ Otel’de gerçekleşen düğün töreni, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Çiftin nikah şahitliklerini, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel’in de aralarında bulunduğu seçkin bir heyet yaptı. Davetliler, genç çifti özel günlerinde yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu.