CHP'li Deniz Yücel isyan etti! 'Yangın söndürme uçakları ortada yok. Her yıl aynı tablo'

Kaynak: ANKA
CHP'li Deniz Yücel isyan etti! 'Yangın söndürme uçakları ortada yok. Her yıl aynı tablo'

İzmir'deki söndürülemeyen orman yangınları ile ilgili açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Her yıl aynı tablo, aynı ihmalkârlık. Bu artık sadece bir eksiklik değil, kurumsallaşmış bir ilgisizliktir. " dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "İzmir İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olağanüstü bir özveriyle çalışıyor. Canla başla mücadele eden tüm personelimize ve gönüllülere minnettarız. Ancak merkezi idarenin müdahalesi yine geç, yine yetersiz. Yangın söndürme uçakları ortada yok. Her yıl aynı tablo, aynı ihmalkârlık. Bu artık sadece bir eksiklik değil, kurumsallaşmış bir ilgisizliktir. " açıklamasında bulundu.

İzmir'in Menderes, Seferihisar ve Gaziemir ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınlara ilişkin X hesabından açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, şunları kaydetti:

"İzmir yine alevlerle mücadele ediyor. Menderes, Seferihisar ve Gaziemir’de ormanlarımız yanıyor, şiddetli rüzgarla büyüyen yangınlara karşı sahada büyük bir mücadele veriliyor. İzmir İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olağanüstü bir özveriyle çalışıyor. Canla başla mücadele eden tüm personelimize ve gönüllülere minnettarız.

"DEVLET CİDDİYETİ KRİZ ANINDA ORTAYA KONUR. BU CİDDİYETİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Ancak merkezi idarenin müdahalesi yine geç, yine yetersiz. Yangın söndürme uçakları ortada yok. Her yıl aynı tablo, aynı ihmalkârlık. Bu artık sadece bir eksiklik değil, kurumsallaşmış bir ilgisizliktir. Yangınların çoğu insan kaynaklı ama bu kadar hazırlıksız yakalanmak, devletin asli görevlerini yerine getirememesidir. Ormanlarımızı korumak, sadece bir çevre meselesi değil; yaşama, geleceğe ve kamu sorumluluğuna sahip çıkma meselesidir. Devlet ciddiyeti, kriz anında ortaya konur. Bu ciddiyeti görmek istiyoruz."

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