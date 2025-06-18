CHP'li Emir ile MHP'li Yönter arasında Sinan Ateş kavgası! 'Sadece hakaret… zavallısın…'

Sinan Ateş suikastı siyaset gündeminde yer almaya devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in 'Sinan Ateş suikastı' davasında tutuklanan Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş'ın fotoğraflarını TBMM'de "Mazlumlar mahkum olursa adalet yerin dibine geçer… Elbette adalet tecelli edecek, masumlar bir gün hürriyetiyle birleşecek…" notuyla paylaşmasına tepki gösterdi.

"İzzet Ulvi Yönter, bir masum arıyorsan Sinan Ateş'in o öksüz kalan iki tane yavrusuna bakacaksın!" diyen Emir, Yönter'in paylaşımına ilişkin şunları söyledi:

"İzzet Ulvi Yönter, bir masum arıyorsan Sinan Ateş'in o öksüz kalan iki tane yavrusuna bakacaksın! Paylaştıkların; Tolgahan Demirbaş, cinayetin azmettiricisi sıfatıyla yargılandı ve müebbet hapse çarptırıldı. Emre Yüksel cinayete yardım ve yataklık etmekten 18 yıl ağır cezaya mahkum edildi. Senin yapman gereken böyle bir cinayet işlendiğinde kim azmettirdi, kim arkasında durdu diye bakmakken neden böyle bir tweet atıyorsun? İçeridekilere "Susmaya devam edin, bildiklerinizi anlatmayın." Hatta acaba "bizi ele vermeyin" mi demek istiyorsun?"

"O KADAR SORU SORDUM… SADECE HAKARET… ZAVALLISIN…"

Ardından Emir'in tepkili paylaşımını alıtılayan Yönter, CHP Grup Başkanvekili'ni ülkücü düşmanı olmakla suçlayarak şunları dedi:

"Murat Emir utanmazın önde gidenisin…Edepsizliğin markası olmaya adaysın…Ülkücü düşmanısın… Ülkü Ocaklarına düşmanlık besliyorsun…Mazlumla maznunu karıştıran siyasi beslemesin…Senin ciğerini biliyoruz…Onu bunu bırak belediyeyi nasıl soyduğunuzu açıkla…"

Kendisine 'Edepsizliğin markası olamaya adaysın' ifadeleriyle tepki gösteren Yönter'e Emir, "O kadar soru sordum… sadece hakaret… zavallısın…" şeklinde yanıt verdi.