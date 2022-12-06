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CHP'li Engin Altay: AKP'li Işık İYİ Partili Örs'ü özel olarak hedef alarak saldırdı

CHP'li Engin Altay, İYİ Partili Örs'ü hastanede ziyaret ettikten sonra yaşanan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, AKP'li Işık'ın Örs'ü hedef alarak saldırdığını açıkladı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 20:00
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CHP'li Engin Altay yaptığı açıklamada AKP'li Işık'ın İYİ Partili Örs'ü hedef alarak saldırdığını açıkladı

CHP'li Engin Altay: AKP'li Işık İYİ Partili Örs'ü özel olarak hedef alarak saldırdı
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü, tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret etti. Altay, ziyaretinin ardından hastanede önünde açıklama yaptı.

“BEŞ DAKİKA GEÇ GELSE BELKİ DE KAYBETMİŞ OLACAKTIK”

Altay, şunları söyledi:

“Kalp pili de bu durumlarda devre dışı kalıyor. Bozuluyor, kendini kapatıyor. Galiba, doktorların bize söylediği o tarz bir şey. Pil şaşmış. Bana söylenen, beş dakika geç gelse buraya, sayın milletvekilimizi, Allah esirgesin, belki de kaybetmiş olacaktık, doktorların söylediği şekliyle söylüyorum."

“YOĞUN BAKIMDA AMA BİR İYİYE GİDİŞ DE VAR”

"Şu anda yoğun bakımda. Ben de görüşemedim, tıbbi kurallara saygımız var, tıp ne emrediyorsa odur. Ailesi ile görüştük, bilgi aldık. Ama bir iyiye gidiş de var. Pil normale dönmüş. Ama halen yoğun bakımda tutulması da bizde az da olsa bir endişeye yol açmıyor değil."

"HÜSEYİN ÖRS'Ü GÖZÜNE KESTİRMİŞ"

"BMM ve siyaset tartışmaların olmazsa olmazıdır. Siyasetin yarısı müzakere, yarısı münakaşadır. Ama şiddet, asla ve asla kabul edilebilir bir şey değil. Meclis Genel Kurulu'nda bazen arbede olur. Olmasını istemeyiz, ama arbede olur. Bu arbede de insanlar ufak tefek fiziki yaralar da alıyor, geçmişte bunun örneği var. Bu öyle bir olay değil. Hüseyin Örs'ün kendisi zaten, içi insan sevgisi ile dolu; en yumuşak mizaçlı, en barışçıl mizaçlı milletvekillerimizden birisi.

Kürsüdeki bir başka İYİ Parti milletvekilini, AK Partililerin basıncı üzerine, fiziki basıncı üzerine; kürsüdeki milletvekili arkadaşını koruma güdüsüyle, AK Partililere ‘Yapmayın, etmeyin' demek üzere orada iken, bahse konu milletvekili, saldıran milletvekili; özel olarak başka bir noktadan Hüseyin Örs'ü hedef alarak gelip, direk Hüseyin Örs'ün gözüne, yüzüne açık bir fiziki, yumruklu saldırı gerçekleştiriyor. Bu bir arbedede yaşanmış kaza değil, arbede sonucu Hüseyin Bey burada değil."

"ZAFER BEY MECLİS'İN EN SALDIRGAN MİLLETVEKİLLERİNDEN BİRİ"

AKP Bursa Milletvekili Zafer Bey'in arbedenin dışından, Hüseyin Örs'ü gözüne kestirerek gelip, Hüseyin Örs'e fiziki, yumruklu, ağır; elinde de metal bir yüzük benzeri bir şeyle yaptığı saldırıdır. İlgili milletvekilini bilirim. Meclis'te bu tür gerilimlerde, neredeyse en saldırgan milletvekillerinden birisi maalesef.

"ÖZÜR DİLEMEK BİR ERDEMDİR"

Biraz önce bir televizyon kanalında altyazı geçti. Özür dilemeyeceğini, söylemiş. Bunu çok yadırgadık. Özür dilemek bir erdemdir. Yaptığı iş zaten kabul edilemez. Şüphesiz, Sayın Örs de partisi de bu işi hukuki olarak takip edecektir. Ama arkadaşımız, Sayın Milletvekili burada canıyla uğraşırken, pişkin pişkin bir de özür dilemiyorum demenin taktirini de aziz milletimize bırakıyorum.”

"BİLİNCİ KAPALI DEĞİL"

Altay, gazetecilerin sorusu üzerine; “Bilinç kapalı değil. Dinlendiriliyor. Bilinç açık, oğlunun bana verdiği… Ama tabii dinlendiriyor, uyku hali var diye biliyorum” ifadelerini kullandı. (ANKA)

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Türkoğlu
6.12.2022 20:16
İnsan da biraz utanma duygusu olur. Sağlık sorunu olan bir Milletvekiline saldırmak insanlık dışı bir davranıştır. Biz Yüce Meclisimizde kabadayı değil Beyefendi bir Milletvekili görmek istiyoruz...  
 
FİKRİ TAKİPÇİ
6.12.2022 20:02
İnşaallah sağlığına kavuşur.  
 
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