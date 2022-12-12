Engin Altay 'katil' ve '15 Temmuz'un finansörü' dediği BAE'yle pasta kesen Soylu’ya: Pastayı kaç dolar karşılığında kestin?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’nin 51. milli günü etkinliğine katılarak, bu ülkenin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ile pasta kesmesi konusunu eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşüldü.

Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, TBMM Genel Kurulu’nda; “Sen, ‘15 Temmuz’un finansörü, sponsoru’ dediğin, ‘şerefsiz’ diye manşet attırdığın emirlikle, hangi namuslu hikâye için bu pastayı kestin? Kaç dolar aldınız da bu pastayı kestin? Ben bir tek 15 Temmuz şehidimizin kanını 5-15 milyar değil, 1 trilyon dolara değişirsem namerdim, değişen de namerttir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yürütme adına konuşma yapan bakanların ardından, bakanlara yanıt vermek üzere söz aldı. Engin Altay, genel kurul kürsüsüne çıkarken; AKP ve CHP milletvekilleri arasında, tartışma yaşandı. CHP’li Altay, şunları söyledi:

“Biz kendimi yapmıyoruz’ diyor. Ya ‘Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır’ diyor, bitmedi. Sonra AK Parti’nin kurucusu, bir siyaset büyüğü bu konuşmayı şöyle yorumluyor. Burası önemli. ‘Soylu yanlış bir söz söyledi, bize yaptıran Allah’tır gibi. İnancımıza muhalif bir sözdür. Peygamberimizden sonra fitne ve fesadın halifelerin katline kadar giden yanlış bir düşüncenin ürünüdür bu söz. Bilerek saf ettiğini düşünmem. Milletimize böyle bir söz saf ettiği için mahcubum demesi lazım. İkincisi Allah’a karşı günaha girdi. Tövbe etmesi lazım’. Kim diyor bunu? Bülent Arınç, kurucunuz diyor. Bu işte, karşınızdaki beyefendi bu, kafa bu. Namuslu bir hikâye ile hamburgere satılırsın. Hamburger olsun da 3 dolar olsun. Sen 15 Temmuz’un finansörü, sponsoru dediğin, şerefsiz diye manşet attırdığın emirlikle hangi namuslu hikâye için bu pastayı kestin? Kaç dolar aldınız da bu pastayı kestin? Ben bir tek 15 Temmuz şehidimizin kadını 5-15 milyar değil 1 trilyon dolara değişirsem namerdim, değişen de namerttir.”