CHP'li Engin Altay'ın acı günü

CHP’li Engin Altay’ın babası Kazım Altay Sinop’ta hayatını kaybetti.

Altay’ın babası yarın öğle vaktinde Sinop Erfelek’te son yolculuğuna uğurlanacak.

CHP Sinop İl Başkanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

2002-2015 yılları arasında Sinop Milletvekilimiz olarak görev yapan, şu anda İstanbul Milletvekilliği görevini sürdüren, önceki dönem Grup Başkanvekilimiz Sayın Engin Altay’ın babası, kıymetli parti büyüğümüz Kazım Altay’ı kaybettik. Kıymetli büyüğümüz Kazım Altay’ın cenazesi 14/01/2024 Pazar günü, öğle namazına müteakip Erfelek’te defnedilecektir. Kazım amcamıza Allah’tan rahmet; Altay ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

İstanbul Milletvekilimiz Engin Altay’ın kıymetli babası Kazım Altay’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.