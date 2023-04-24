CHP’li Engin Özkoç’tan Erdoğan’a ÖTV tepkisi. Bir vaadimizi daha kopyalamış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı ÖTV vaadine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Erdoğan bir vaadimizi daha kopyalamış… Taklitlerinden sakının” dedi...

CHP’li Engin Özkoç’tan Erdoğan’a ÖTV tepkisi. Bir vaadimizi daha kopyalamış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Twitter hesabında; “ÖTV muafiyeti uygulaması esnafımıza hayırlı olsun. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanacak” paylaşımını yaptı.

"ERDOĞAN BİR VAADİMİZİ DAHA KOPYALAMIŞ"

Erdoğan’ın bu paylaşımını alıntılayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde yer alan “Şoför esnafının 10 yaşın üzerindeki araçlarının yenilenmesinde ÖTV almayacağız” vaadini paylaştı.

Özkoç, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Erdoğan bir vaadimizi daha kopyalamış. Aylar önce açıkladığımız ortak politikalarımıza http://turkiyeninmasasi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Taklitlerden sakının.”

İşte o paylaşım:

engin.png

İlgili Haberler
ÖTV'deki seçim yatırımının detayları belli oldu. Bakan Nebati daha önce 'gündemimizde yok' demişti
ÖTV'deki seçim yatırımının detayları belli oldu. Bakan Nebati daha önce 'gündemimizde yok' demişti
Soylu seçim öncesi sinyali verdi: ÖTV ‘müjdesi' mi gelecek?
Kılıçdaroğlu TikTok'tan gençlere vaatlerini açıkladı. İlk telefon ve oyun konsolu alımında ÖTV’yi kaldıracağım
Öne Çıkanlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Son Haberler
Son Dakika... Meral Akşener canlı yayında açıklıyor Siyaset
Son Dakika... Meral Akşener canlı yayında açıklıyor
Arda Güler attı. Fenerbahçe öne geçti Spor
Arda Güler attı. Fenerbahçe öne geçti
Atilla Szalai'nin golü iptal edildi Spor
Atilla Szalai'nin golü iptal edildi
Çin’in bedava verdiği 1 milyon doz aşı için devletten 12 milyon dolar alan Cantürk Alagöz AKP’den milletvekili adayı oldu Siyaset
Çin’in bedava verdiği 1 milyon doz aşı için devletten 12 milyon dolar alan Cantürk Alagöz AKP’den milletvekili adayı oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a '300 milyar dolar' yanıtı Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a '300 milyar dolar' yanıtı
İmamoğlu: Biz gelince İstanbul Sözleşmesi devreye girecek Siyaset
İmamoğlu: Biz gelince İstanbul Sözleşmesi devreye girecek
Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak İHA, SİHA ve TGC Anadolu açıklaması Siyaset
Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak İHA, SİHA ve TGC Anadolu açıklaması