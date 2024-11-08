CHP'li eski milletvekili hayatını kaybetti

Uzun yıllar CHP’de hizmette bulunan CHP İzmir İl Başkanlığı ve CHP eski İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vefat haberini duyurdu. Yücel gerçekleştirdiği paylaşımda "İzmir İl Eski Başkanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Selçuk Ayhan'ı kaybettik. Beyefendi kişiliği ve nezaketi ile partimize uzun yıllar hizmet etmiş başkanımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabır dilerim. Örgütümüzün başı sağolsun..." şeklinde ifadelere yer verdi.

İzmir İl Eski Başkanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Selçuk Ayhan'ı kaybettik.



Beyefendi kişiliği ve nezaketi ile partimize uzun yıllar hizmet etmiş başkanımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabır dilerim.



Örgütümüzün başı sağolsun... pic.twitter.com/HKkaJjYdHu — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) November 7, 2024

SELÇUK AYHAN KİMDİR?

Selçuk Ayhan, 16 Kasım 1953 tarihinde Afyon’un Dinar ilçesinde dünyaya geldi. Babası Mustafa, annesi ise Muazzez Ayhan’dır. Ege Üniversitesi Makine Fakültesi mezunu olan Ayhan, üniversite yıllarında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Derneği’nin kurucuları arasında bulunmuştur.

1978-1980 yılları arasında Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube Sekreterliği görevinde yer alan Ayhan, ayrıca proje ve şantiye mühendisliği de yaptı. Onursan Limited Şirketi’nde Teknik Müdür olarak görev yapan Ayhan, sosyal alanda da aktif olup Umurbey Altınoluk Spor Kulübü Başkanlığı’nı da yürütmüştür.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) 22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde İzmir Milletvekili olarak TBMM'ye girmişti.