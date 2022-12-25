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Faik Öztrak Hazine'nin faiz yüküne isyan etti: Milletimize yapılmış bilinçli kötülük

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine'nin faiz yükünün yüzde 256 arttığını açıklayarak sosyal medya hesabından isyan etti.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 19:37
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CHP'li Faik Öztrak Hazine'nin faiz yüküne isyan etti: Milletimize yapılmış bilinçli kötülük

Faik Öztrak Hazine'nin faiz yüküne isyan etti: Milletimize yapılmış bilinçli kötülük
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “’Faiz sebep, enflasyon netice’ safsatasını uygulamaya koydukları dönemde, Hazine'nin ileriye doğru iç borç anapara yükü yüzde 59 artarken, faiz yükü yüzde 256 arttı. Bu sadece beceriksizlikle veya cehaletle açıklanamaz. Bu milletimize yapılmış bilinçli bir kötülüktür” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Faiz sebep, enflasyon netice’ söyleminin ekonomi politikası olarak uygulanmaya başlamasından itibaren; hazinenin iç borç anapara yükünün yüzde 59, faiz yükünün ise yüzde 256 arttığını belirtti.

Öztrak’ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“‘Faiz sebep, enflasyon netice’ safsatasını uygulamaya koydukları dönemde, Hazine'nin ileriye doğru iç borç anapara yükü yüzde 59 artarken, faiz yükü yüzde 256 arttı. Bu sadece beceriksizlikle veya cehaletle açıklanamaz. Bu milletimize yapılmış bilinçli bir kötülüktür.”

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