CHP’li Gürer: Biz hiçbir hemşehrimize hangi partilisin demedik

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde merkez, ilçeler ve kasabalarda CHP adaylarına destek ziyaretlerini sürdürüyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Niğde Merkez Belediye Başkan Adayı Av.Hulusi Özen ile Niğde’de ziyaretlere katılırken Kasabalarda da CHP Belediye Başkan Adaylarına destek gezilerini sürdürüyor. Yeşil Gölcük Belediye Başkan Adayı Çağlar Yüksel ziyaret eden Gürer yaptığı konuşmada bölge ve ülke sorunlarına değindi.

Merkez Bağlama kasabası Belediye Başkan Adayı Muammer Afşar’ı da ziyaret eden Gürer “Biz hiç bir hemşehrimize hangi partilisin demedik. Sorunu derdi olanın yanında olduk. Belediye Başkanlarımız seçilip göreve başladığında ayrımsız hizmet verecek ve beldeleri gelişimi için çalışacaktır. Yerel seçim bölgenin sorunlarının aşılması ve bölgede yaşayanların bir arada birlikte isteklerine yönelik hizmetin verilmesidir. Bağlama Kasabası sorunlarını bilen ve bunların çözümü için çalışan bir anlayışla kasabaya hizmet taşınacaktır” diye konuştu.

Niğde Merkez Dündarlı Kasabasında CHP Belediye Başkan Adayı Adem Şahin ile Niğde Merkez Alay Kasabası Belediye Başkan Adayı Yusuf Akdemir’i ziyaret edip başarı dileyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tüm seçime girdiğimiz il, ilçe ve kasabalarda başarılı olacağımıza inanıyorum. Sorunları bilen çözüm içinde projeleri ile adaylarımız sahada. Bizlerde destek olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.