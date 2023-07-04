CHP’li Gürer: Çiftçi refahı sağlanmadan gıda güvenliği sağlanamaz

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ağır şartlar altında fiziksel ve ruhsal olarak yıpratıcı bir iş üstlenen çiftçilerin zorlu çalışma koşulları göz önünde bulundurularak, fili hizmet zammından faydalanan meslekler grubuna dahil edilmesini gerektiğini söyledi.

Gürer, TBMM verdiği kanun teklifinde, tarımsal üretimin devamlılığı açısından, 5448 sayılı Tarım Kanunu’na tabi olarak üretim yapan tüm çiftçilerin her yıl için 90 gün fiili hizmet zammından yararlanmalarını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi.

TARIMSAL ÜRETİMİN ÖNEMİ…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinde, tarımsal üretimin, tüm ülkeler için önem arz ettiğine değindi.

Çiftçilerin tarım sektörünün temel taşları olduğuna vuru yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin üretim sürecinde üstlendikleri rolün son derece önemli ve değerli olduğuna işaret etti.

ÇİFTÇİLİK ZOR BİR MESLEK

Tarımın, fiziksel gücü ve dayanıklılığı gerektiren birçok zorlu iş içerdiğini ve bu sebeple de tarımın ağır bir meslek grubu olarak kabul edildiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Örneğin, tohum ekimi, bitki bakım süreci, hasat dönemi ve hayvan bakımı gibi işlerde çiftçiler çeşitli tarım aletleri kullanmak zorundadırlar. Bu faaliyetler sırasında genellikle açık havada uzun saatler boyunca çalışmakta ve zorlayıcı mevsimsel hava şartlarından olumsuz etkilenmektedirler” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK KAYGILAR, ÜRETİCİNİN PSİKOLOJİSİNİ BOZUYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde çiftçilerin yaşadığı ekonomik kaygılara bakıldığında, tarım ürünlerindeki fiyat dalgalanmaları, tarımsal girdi maliyetlerindeki artış, finansal sıkıntılar ve krediye erişim zorlukları, olumsuz hava koşulları sonucu verim düşüşü, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi birçok faktörün çiftçilerin ekonomik kaygılarını artırdığına dikkat çekti.

ÜRÜNLERİN PAZARLAMA SÜRECİ DE SANCILI GEÇİYOR

Ürünleri pazarlama ve satma sürecinin de çiftçiler için zorlu bir süreç olduğunu ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu süreçte aracıların etkisi ve rekabet gibi faktörlerin, pazarlama sürecini zorlaştırdığını anlattı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Bu sebeple, bayram demeden, yağmur çamur demeden tatil demeden gerektiğinde 24 saat çalışıp üretmeye devam eden çiftçilerimizin fiziksel ve ruhsal olarak zorlu çalışma şartları göz önünde bulundurularak fiili hizmet zammından faydalanan meslek grupları arasında yer almaları sağlanmalıdır. Çiftçinin yaşadığı olumsuz koşullardan canı boğazındadır. Çiftçi sayısı azalmakta, ekim alanı daralmakta, çiftçi refahı düşmektedir. Çiftçi refahı sağlanmadan gıda güvenliği sağlanamaz. Planlı tarıma Çiftçiye gerekli desteği zamanında gerektiği gibi vermelidir. Borçla ,banka kredileri ile sürdürdüğü çiftçiliğin giderek zorlaştığı bu süreçte çiftçi emekliliğe esas prim tutarından fiili hizmet zammına kadar her alanda düzenlemeler bir an önce sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.