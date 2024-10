CHP’li Gürer: Çiftçiden 800 milyar lira esirgeniyor

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman, Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, meclise sunulan 2025 yılı bütçesini değerlendirdi. Gürer, bütçede gelir kapısı olarak ceza, vergi, alkollü içecekler ve şans oyunlarının ciddi gelir kapısı olduğunu belirtti.

Gürer, tarımda 2006 yılında çıkarılan kanunla verilmesi gereken milli gelirin %1'inin verilmediğini ve iki yılda çiftçiye verilmeyen desteğin 800 milyar lirayı bulduğunu ifade etti. Gürer ayrıca, 2025 yılı bütçe gerekçesinde hedef ve tahminler, yerli büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilecek et miktarı ile birlikte ithal edilecek besilik ve kasaplık hayvanlardan elde edilecek et miktarı dahil edilerek hesaplanması sonucu et üretim miktarında artış öngörüldüğünü, bu durumda tahminlere göre en az üç yıl düzenli hayvan ithalatının süreceğinin öngörüldüğünü söyledi.

“ÇİTFÇİDEN 800 MİLYAR LİRA ESİRGENİYOR”

Gürer şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarı, 2006 yılında çıkardığı Tarım Kanunu'nda çiftçilere verilecek desteğin milli gelirin %1 olacağını öngörmektedir. Kanunu çıkaran AKP, kanuna bugüne kadar hiç uymamış ve milli gelirin %1'i çiftçiye verilmemiştir. 2025 yılı bütçesinin milli gelirin %1'i 615 milyar 400 milyon liradır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladığı ve bütçe teklifinde yer alan doğrudan destek tutarı 135 milyar liradır. Böylece çiftçiden bu yıl esirgenen destek tutarı 480 milyar 400 milyon liradır. Geçtiğimiz yılda milli gelirin %1'i olan 411 milyar lira yerine 91 milyar lira verileceği açıklanmıştı. İki yılda çiftçiden esirgenen destek toplamı 800 milyar lira olmaktadır.

“BORCUNU ÖDEYEMİYOR”

Destek ödemeleri ürün ekim ya da hasat döneminde verilmelidir. Bir yıla sarkan destekler çiftçiye fayda sağlamamaktadır. Mazot desteği veriyoruz diyerek, desteğin dört katı yüksek ÖTV ve KDV ile verilen destek geri kat be kat alınmaktadır. Çiftçilerin bankalara kredi borcu 2004 yılında 5 milyar 400 milyon iken, bugünkü verilerle bu rakam 749 milyar liraya çıktı. Piyasa ile borçları 800 milyarı aştı. Düşük alım fiyatları, sürekli artan girdi fiyatları ve yetersiz destekler çiftçiyi zorluyor. Çiftçi, gelecek yıl ne yapacağını bilmez durumda. Bu yıl üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle borcunu ödeyemiyor.

Üre gübre yılbaşında 12.600 TL iken, bayi fiyatı 14.500 TL çıkmıştır. DAP gübre yılbaşında 18.500 TL iken, bayi fiyatı 23.250 TL çıkmıştır. 50 kg süt yemi fiyatı da 600 TL aşmıştır. Girdi maliyetlerinde artış devam etmektedir. TÜİK, ihtiyaç duyulduğu zaman fiyatı artan ürünle, ihtiyaç olmadığı zaman durağan ürün ortalaması üzerinden yaptığı hesaplamalar tarımsal girdi fiyatlarını daha düşük göstermektedir"