CHP’li Gürer hükümete seslendi: Çiftçilere yeni destekler şart

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır’da depremzede üreticilerle bir araya geldi.

NİĞDE MİLLETVEKİLİ GÜRER, DİYARBAKIR- ZİRAAT ODALARI ZİYARET ETTİ

CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik ile birlikte Diyarbakır Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şirin Demir, Yenişehir Ziraat Oda Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Ziraat Mühendisler Odası Şube Başkanı Abdussamed Ucaman’ı ziyaret edip tarımın sorunlarını yaşayanlardan dinledi. Ziraat Oda Başkanları ve Ziraat Mühendisleri oda başkanı bölgede en önemli sorunun sulama suyu için kullanılan elektrik bedeli yüksekliği ve yatan desteklemelerin enerji şirketince borçlardan dolayı el konması olduğunu anlattı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e Yenişehir Oda Başkanı Süleyman İskenderoğlu üreticilerin sorunları kapsamlı olarak anlattı.

İSKENDEROĞLU: “DEPREMZEDE ÇİFTÇİNİN DESTEKLEME ÜCRETLERİNE EL KOYDULAR”

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, bölge olarak 40 binden fazla can kaybına yol açan depremde etkilendiklerini belirterek, “Diyarbakırlı çiftçiler olarak Tarım ve Orman Bakanımızın üreticiye mazot ve gübre desteği verileceğini açıklamasından dolayı mutlu olmuştuk. Geçtiğimiz Cuma akşamı destekleme ödemeleri üreticilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırıldı. Ancak, bölgele elektrik dağıtım faaliyetini sürdüren Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., tarımsal sulama kaynaklı elektrik borcu olan çiftçiler için yapılan ödemelere bloke koydurup, çiftçiler için yatırılan paraları kenti hesaplarına aktarttı. Bu nedenle çok sayıda çiftçi destekleme için ödemen paraları görmeden, bu paralar Dicle A.Ş.’nin hesaplarına aktarıldı” dedi.

HERKES CAN DERDİNDE, ŞİRKET PARA PEŞİNDE…

11 ili etkileyen depremde 40 bin ila 50 bin arasında vatandaşın hayatını kaybettiğini, bu illerin OHAL ve Afet Bölgesi kapsamına alındığını anımsatan Süleyman İskenderoğlu, “O kadar insan vefat etmişken, biz canımızın derdine düşmüşken, Dicle Elektrik A,Ş. İse paranın derdine düşmüş. Depremde olsun çiftçilere aktarılan paraya bloke konulmamalı idi. Dağıtım şirketi bu gücü nereden ve kimden alıyor?” diye konuştu.

ÇİFTÇİ KAÇMIYOR, BORCUNU ÖDEYECEK

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye elektrik borcu olan çiftçinin, hasattan sonra borcunu ödeyeceğinin altını çizen Süleyman İskenderoğlu, “Çiftçi kaçmıyor., 2 buçuk- 3 ay sonra borcunu ödeyebilir. Ancak şimdi gübre atamaz ise verim az olur. Çiftçiye destek için verilen gübre ve mazot paralarına el koymak da nereden çıktı? Çiftçi ülkenin lokomotifidir. Çiftçi bir yere kaçmıyor. Bir üreteceğiz ki insanlar metropollerde tüketebilsin. Elektrik dağıtım şirketi üretimin önündeki engeldir. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” şeklinde konuştu.

BORÇLAR 1 YIL SÜREYLE FAİZSİZ ERTELENMELİ

Süleyman İskenderoğlu, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının da deprem nedeniyle limitine bakılmaksızın 1 yıl süreyle faizsiz bir şekilde ertelenmesi gerektiğini de belirtti.

DAĞITIM ŞİRKETİNE CİDDİ TEPKİ VAR

CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik ise kendisinin de çiftçi olduğunu belirterek, destekleme ücretlerine elektrik dağıtım şirketi tarafından el konulmasına çiftçilerden ciddi anlamda tepki olduğunu belirtti.

“ZİRAAT BANKASI DAĞITIM ŞİRKETİNİN TAHSİLDARLIĞINI YAPIYOR”

Deprem nedeniyle üreticilerin hesabına aktarılan mazot ve gübre desteklerinin hesaba yatar yatmaz, şirkete aktarılmasına tepki gösteren Abdullah Atik, Ziraat Bankasının bu şekilde adeta elektrik dağıtım şirketinin tahsildarlığını yaptığını ifade etti.

KABUL EDİLEMEZ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de deprem nedeniyle çiftçilerin hesaplarına yatırılan destekleme ödemelerinin, Ziraat Bankası aracılığıyla, elektrik dağıtım firmasına aktarılmasının çiftçiye destek değil şirkete desteğe dönüşmüş olduğunun görüldüğünü, bu durumda sorun yaşayan bölge çiftçisi destekleri borca gittiği için sıkıntı içine düştüğünü, bu durumun çiftçi lehine düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

DEPREMZEDE ÇİTFÇİ DAHA ÇOK DESTEKLENMELİ

CHP Milletvekili Gürer, çiftçiler için ödenen paralara bloke koymak yerine, özellikle deprem bölgesindeki üreticilerin daha çok desteklenmesi, borçlarının ertelenmesi ve bu bölgede tarımın daha sürdürülebilir hale getirilmesi için yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.