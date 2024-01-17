CHP'li Gürer Meclis'te açıkladı: AKP’nin hayvancılık politikası iflas etti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Nermin Özkaya
CHP'li Gürer Meclis'te açıkladı: AKP’nin hayvancılık politikası iflas etti
AKP’nin tarım ve hayvancılık politikalarına değinen CHP’li Gürer, “AKP’nin hayvancılık politikası iflas etmiştir” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunları mecliste yaptığı toplantıda dile getirdi.

Raftaki fiyat artışlarının vatandaşın ete, süte ve bu ürünlerden mamul ürünlere ulaşımının zorlaştırdığına dikkat çeken Gürer, “1 litre süte karşılık 1,5 kg yem alınamıyorsa üretici ürettiği sütten zarar etmektedir. Çiğ süt üreticisi maliyet artışları nedeniyle sorun yaşarken sanayici de işlenmiş sütü litre fiyatının farklı marketlerde tüketiciye 36 biraya satmaktadır. Üreticiden çıkan ürün yüzde 100’ün üzerinde zamlı fiyatla tüketiciye ulaşmaktadır. Bunun yanında peynir başta olmak üzere üretilen süt ve sütten mamul ürün fiyatları da artmaya devam etmektedir” dedi.

Gürer ayrıca, “Plansızlık, öngörüsüzlük, ithale dayalı aracılık sisteminden vazgeçilmemesi, sürekli değişen politikalar, yetersiz destekler, istikrarsız kararlar, serbest piyasanın kontrolüne bırakılan politikalar ve de küresel iklim değişikliği ile ortaya çıkan sorunlar ile tarım çok yönlü risk altındadır” ifadelerini kullandı.

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