CHP’li Gürer’den 3 harfli market çıkışı: Afet bölgesinde 10 yıl faaliyet yasağı getirilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda söz olarak, depremden etkilenen iller için dikkat çekici bir öneride bulundu.

TARIM ARAZİLERİ İMARA AÇILMAMALI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, deprem bölgesinde milyonlarca insanın büyük acılar yaşadığına dikkat çekerek. “Bölgeden göçü önlemek için tarım özel olarak desteklenmeli, çiftçi, besici, üretici ihtiyaçları karşılanmalı, tarım arazileri imara açılmamalıdır” dedi.

3 HARFLI MARKETLERE 10 YIL FAALİYET YASAĞI GETİRİLMELİ

Deprem bölgesindeki esnafın ayağa kalkabilmesi için desteklerin yanında yıkım yaşayan ve neredeyse kalmamış olan esnafların yeniden oluşumu ve geri dönüşü için öneride bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Afet bölgesinde, on yıl süreyle AVM ve 3 harfli marketlerin faaliyetlerine izin verilmeyip kasabın, bakkalın, terzinin, manavın, beyaz eşya satıcısının, lokanta gibi esnafların oluşumunun yolu açılmalıdır” diye konuştu.

KÜÇÜK VE YEREL ESNAF KORUNMALI

Bu yolla küçük ve yerel esnafın korunup, sayısı arttırılıp bölgeye yeniden dönüşünün yolunun açılacağına değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu anlamda desteklerin yanında bu tür düzenlemelerin de depremden etkilenen illerde önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

ÇİFTÇİLERE SAĞLANAN DESTEKLER ARTIRILMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda da çiftçiler için sağlanan desteklerin arttırılması, esnafın da bölgede yeniden var olması için yöntemler geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

DEPREM BÖLGESİ İMAR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Depremde ciddi etkilenen illerde yeni yerleşim alanları için zemin etüdünün önemini vurguladığı açıklamada, tarım arazilerinde yapılaşma yapılmaması gerektiği söyledi. Bazı bölgelerde tarım alanları imar alanı olduğu yönünde tepki telefonları da aldıklarını belirten Gürer “yaşananlardan ders alınmamış olması da düşündürücüdür. Bölge de tarım önemli bir yeri vardır. Mera, orman ve ekilebilir alanlar mutlaka korunmalı ve molozlarda su kaynakları, göller, derelere zarar vermeyecek verimsiz alanlara dökülmelidir.” dedi.