CHP'li İlhan Cihaner: Seçim net bir yenilgi. Hatalar tek bir istifaya indirgenemez

Eski Cumhuriyet Savcısı ve 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, kendisinin kurucusu olduğu 'Gelecek İçin Biz' ekibi sosyal medya hesabından "Sorumluluk alın, gereğini yapın" başlığıyla bir yazı paylaştı.

Yazıyı alıntılayan İlhan Cihaner, "Seçim sonuçlarına ve Partimize dair açıklamamız" paylaşımı yaptı. Metinde yer alan "Seçim Net bir yenilgi. Hatalar, tek bir istifaya indirgenemeyecek boyutta. Sorumluluk almaya hazırız" ifadeleri CHP'de seçim sonrasındaki günlerin hareketli geçeceğini ve Kılıçdaroğlu'nu zor zamanların beklediğini ortaya koydu.

CHP'Lİ İSİMLERDEN GELEN İLK TEPKİ DEĞİL

CHP içerisindeki ilk başkaldırı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan geldi.

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nun seçim sonrasında yaptığı konuşmada geçen “Hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim etmedim. Ben bir kardeşiniz, dostunuz, amcanız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak hakkınız için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim” sözlerine sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

Özcan sosyal medyasından şu ifadeleri paylaştı:

“Ben mi yanlış anladım? Sn Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin,kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenlerde bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter..Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin,13 yıldır umut verdiniz…bizi bu adama mahkum ettiniz.Lütfen şu koltuk sevdalısı,gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın,onurunuzla,gururunuzla İSTİFA ediniz!! Kazananlara bırakın.”

CHP’de son seçimlerde liste dışı bırakılan Mehmet Akif Hamzaçebi seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak “Kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkışmasın.Yerel seçimler yaklaşıyor bu konuları konuşmayı erteleyelim demek Partiye ve ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür” dedi.

İlhan Cihaner'in paylaştığı açıklamanın tam metni şöyle:

MERKEZ SAĞ İNŞASI TAKTİĞİ TUTMADI

Cumhuriyet döneminin en önemli seçimi olarak gördüğümüz 2023 milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimini geride bıraktık. Sürecin detaylı ve soğukkanlı değerlendirilmesi mutlaka yapılacaktır. Ancak şu tespitler yapılabilir: Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilmiştir. Partimiz, tüm elverişli koşullara rağmen ve kazanılması muhakkak bir seçimde oyunu arttıramamış ve TBMM'nde daha az milletvekili ile temsil edilecektir. AKP/MHP ve destekçisi partiler TBMM çoğunluğunu elde etmişlerdir. AKP/MHP iktidarına karşı yeni bir "merkez sağ inşası" taktiği tutmamıştır.

SADECE SEÇİM GECESİ HATALARI BİLE

Partimiz açısından ortaya çıkan tablo net bir yenilgidir. Kaybedilen yalnızca bir seçim değil geleceğe duyulan umutlar olmuştur. Geriye geniş kesimleri etkileyen bir güvensizlik kalmıştır. Ancak bu tabloya rağmen sürecin karar alıcıları ve destekleyenler bir özeleştiri yapmak ve sorumluluk almak yerine sonucu bir başarı olarak kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Yalnızca seçim günü iletişimi ve seçim güvenliğindeki hatalar bile tek bir istifaya indirgenemeyecek boyuttadır.

SORUMLULARDAN HESAP SORULMALI

Milletvekili listelerinin belirlenmesinden özellikle ikinci tur ittifak politikalarına, parti içi demokratik mekanizmaların yok edilmesinden örgütlerin hukuksuzca görevden alınmasına/istifa ettirilmesine, ideolojisizlikten siyasetin kampanyaya indirgenmesine, sağın boş alkışlarını alan "değişimlerden" danışman siyasetine kadar bir dizi yanlış yok sayılmaktadır. Bu hataların muhasebesi yapılmadan, sorumlulardan siyaseten hesap sormadan bir "değişim" gerçekleştirilemez. Hele hele hatalarda payı olanlar tarafından hiç gerçekleştirilemez. Parti yönetiminin önümüzdeki yerel seçimleri bahane ederek aynı politikalar ve kadrolarla devam etme eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. Bu tutum yerel seçimlerin de başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olacaktır.

KAYBETTİREN TAKTİK

Sorunların ve tartışmaların "seçim öncesi, şimdi yeri ve zamanı değil" denilerek halı altına süpürülmesi, bilinçli ve kaybettiren bir taktik olmak kullanılmaktadır. Partililerimiz bu yaklaşıma prim vermemelidir. Bu arada yenilginin faturasının depremzedelere, Kürt seçmene, sığınmacılara ve seçmene çıkaran yaklaşımları da kabul edilemez buluyoruz. Sonuç sadece yarışın adaletsizliğine indirgenemez. Parti karar alıcılarının "yığınakta yaptıkları hatalar” bu sonuçta asıl belirleyendir.

SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ

Tüm siyasi partiler seçim sürecinde ve sonrasında kurultaylarını yapmışken durum değerlendirmesi için bile ısrarla kongrelerin ve kurultayın ertelenmesi, zamma yayılması parti geleneklerine ve hukukuna aykırıdır. Bu tespitler ışığında; Tüm karar alıcıları sorumluluk amaya ve siyasi gereğini yapmaya davet ediyoruz. Güçlü bir şekilde şunu da vurgulamak isteriz; Partimizin ve ülkemizin birikimi en büyük umudumuzdur. Mücadeleye ve sorumluluk almaya hazırız. Geçmişi biz kurduk, geleceği de biz inşa edebiliriz.