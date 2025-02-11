CHP’li isim 'AKP satıyor' diyerek açıkladı. Flaş iddia!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin kamunun işlettiği Çayırhan Termik Santrali'ni satmaya çalışmasına büyük tepki gösterdi.

AKP'nin buradan elde edilecek geliri de özel elektrik üretim şirketlerine teşvik olarak dağıttığını belirten Yavuzyılmaz "Bunun adı soygundur" dedi.

Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AK Parti bir yandan kamunun işlettiği, kar eden Çayırhan Termik Santrali'ni satmaya çalışıyor. Diğer yandan buradan elde edilecek geliri de özel elektrik üretim şirketlerine teşvik olarak dağıtıyor. Bunun adı soygundur.

"TEŞVİK TUTARI 51 BİN 391 ADET ASGARİ ÜCRETE DENK GELİYOR"

AK Parti'nin KOLİN’e ait Soma Kolin Termik Santrali’ne yaptığı devasa teşvik tutarı ödemesini tespit ettik. 2024 yılında Şirkete ödenen kapasite mekanizması teşvik tutarı 1 milyar 135 milyon lira. 2023 yılında ödenen teşvik tutarı 113 milyon liraydı. Bir önceki yıla göre ödenen teşvikteki artış oranı yüzde 899.

Bu teşvik tutarı 51 bin 391 adet asgari ücrete veya 78 bin 509 emekli maaşına denk geliyor. Üretilmemiş elektrik için ödenen bu teşvik tutarı vatandaşın cebinden alınıp şirketlerin kasasına konan büyük bir servet transferidir."