CHP'li isim MHP'ye geçmişini hatırlattı. Türk milliyetçileri titre ve kendine dön!

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Veli Özdemir’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

CHP’li Özdemir, Cumhur İttifakı’nın ortağı olarak AKP ile birlikte hareket eden MHP’ye geçmiş afişlerini hatırlattı

TÜRK MİLLİYETÇİLERİ TİTRE VE KENDİNE DÖN

Sosyal medyadan paylaşım yapan Özdemir, mesajında; “Kararını ver. 2015 milletvekili genel seçimlerindeki MHP afişleri… 2015 yılından bu yana ne değişti, Türk milliyetçileri titre ve kendine dön” notunu düştü.

Özdemir’in paylaştığı 2015 seçimlerinde MHP’ye ait olan afişlerde şu ifadeler yer aldı:

“Yandaşlarını işe aldılar… 12 yılda 6.3 milyon işsiz… Hatırla!”

“Geleceğini çaldılar… Sınav skandalları bitmedi… Hatırla!”

“Kadına şiddeti durduracağız dediler, kadın cinayetleri arttı... Hatırla!

“Aksaray değil Karasaray 1.370.000.000 TL. Hatırla!”

İşte o paylaşım ve afişler: