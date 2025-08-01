CHP’li isim sinirden deliye döndü. Skandal görüntüler ortaya çıktı!

İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu 25 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerden sonra adliyeye sevk edilen isimlerin görüntüleri Anadolu Ajansı tarafından servis edildi.

"BİRİLERİ HAYSİYET CELLATLIĞI YAPIYOR"

Konu hakkında açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, söz konusu görüntülere sert tepki gösterdi.

Birilerinin bu görüntüleri servis ederek haysiyet cellatılığı yaptığını ifade eden Çelik, şunları söyledi,

"Ak toros zihniyeti dediğimiz tam olarak budur! İBB ile ilgili soruşturmalarda, ancak darbe dönemlerinde uygulanmış yöntemler kullanılıyor. Hakkında herhangi bir hüküm olmayan, hukuken suçsuz ve daha savcılık ifadesi bile vermemiş insanlarımız sıraya diziliyor, görüntüleri çekilmek üzere bir tertip yapılıyor, çekilen görüntüler basına servis ediliyor. Birileri kendilerini yargıçların yerine koyuyor, haysiyet cellatlığı yapıyor. Bu sadece görüntüdeki insanlara yapılmış büyük bir haksızlık değil, aynı zamanda ülkemize ve yargı sistemimize yapılmış korkunç bir saygısızlıktır. Biz bu saygısızlığı affetmeyeceğiz."