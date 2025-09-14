CHP’li isim yeni parti tartışmalarına noktayı koydu! Kritik dava öncesi sert çıkış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, 15 Eylül’deki kurultay iptal davası ve 21 Eylül’deki olağanüstü kurultay öncesi konuşarak, “Yeni parti söz konusu bile değil. Ata partimiz CHP çatısı altında mücadelemiz sürecek” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde gözler 15 Eylül’de görülecek “mutlak butlan” davasına çevrilmişken, 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultay için hazırlıklar tamamlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, katıldığı televizyon programında kamuoyunda dolaşan “yeni parti” iddialarına sert yanıt verdi.

“CHP bizim ata partimizdir, buradan ayrılmak söz konusu bile olamaz” diyen Çiftçi, delegelerin iradesinin açık olduğunu ve 21 Eylül’de yapılacak kurultayda bu iradenin sandığa yansıyacağını belirtti. Çiftçi, “Bu partiyi seçilmemiş kişilere, hele ki AKP yargısıyla atanmışlara yönettirmeyiz” diyerek kayyum ihtimaline karşı da net duruş sergiledi.

Çiftçi, kurultay sürecinin demokratik işleyişinin altını çizerek, “Kendine güvenen herkes aday olabilir” dedi. 24 Eylül’de İstanbul İl Kongresi’nin de olağanüstü şekilde toplanacağını belirten Çiftçi, toplanan imzaların delegasyonun iradesini net biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

Parti içi olağan kongrelerin de hızla sürdüğünü aktaran Çiftçi, “CHP güçlü bir partidir ve ülke siyasetine katkı sunmaya devam edecektir” dedi.

