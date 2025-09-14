Kılıçdaroğlu’nun masasındaki iki senaryoyu açıkladı! Kritik dava öncesi kulisler kaynıyor

Gazeteci Fikret Bila, CHP’deki kurultay davası hakkında Ankara’daki beklentileri değerlendirdi. Bila, pazartesi günü görülecek duruşmada karar çıkmama ihtimali yüksek olduğunu ve bu durum ile ilgili olarak iktidarın CHP üzerindeki iç çatışma stratejisini sürdürme amacına hizmet edebileceği yorumlarının yapıldığını dile getirdi.

Bila, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumunu da açıklayarak, eğer mahkeme “mutlak butlan” kararı verirse ve 38. Kurultay öncesi yönetimin göreve dönmesi gerekirse, Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmeye eğilimli olduğunu belirtti.

6.8 büyüklüğünde enerji patlamayı bekliyor! Prof. Şener Üşümezsoy’dan kabus gibi uyarı

Kılıçdaroğlu’nun görevi reddetmesi durumunda CHP Genel Merkezi’ne kayyım atanabileceği endişesi hakim olduğunu aktaran Bila, Kılıçdaroğlu böyle bir görüntüye izin vermeyecek ve görevi üstlenerek Özgür Özel ile birlikte partiyi kurultaya taşıyacağını söyledi. Fikret Bila şöyle konuştu:

Ankara'da pazartesi günkü duruşmada en çok beklenen davanın ertelenmesi, yani bir karar çıkmayabilir beklentisi biraz yüksek. Tabii çıkabilir de yani bunu kesin bilemeyiz ama Ankara'daki beklenti böyle. İşte iktidarın CHP üzerinde böyle bir iç kavga çabasını biraz daha sürdürmek, gündemde CHP'yi tutmak, CHP'yi işte parçalamak, belki içinden bir parti daha çıksın diye beklemek gibi bir politika izlediği bilindiği için bu sürecin uzayabileceği beklentisi var. Hemen karar oluşturulmayabilir. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkar ve 38. Kurultaydan önceki yönetimin göreve gelmesi gerekirse Sayın Kılıçdaroğlu göreve gelmeye eğilimli gözüküyor. Bunun da nedenini şöyle izah ettiğini söyleyebilirim, “Eğer görevi kabul etmezsek bu kez CHP'nin genel merkezine kayyum atanır. Bu da CHP için hiç iyi bir iş olmaz. Hiç iyi bir görüntü olmaz” eğilimi hakim. Tabii kesin olarak nasıl karar verilecek bilmiyorum. Çıkacak kararın gerekçesi ve o davada ortaya konulacak olan ne gibi kanıtlar var gibi Sayın Kılıçdaroğlu bir değerlendirme yapacak.

GÖREVİ KABUL EDİP PARTİYE GELMEYİ PLANLIYOR AMA...

Sayın Kılıçdaroğlu kararın ortaya çıkmasını bekliyor. Karar nasıl çıkacak ve gerekçesi ne olacak ve o gerekçede hangi kanıtlar sunulmuş olacak? Bunlara bakarak değerleme yapacak. Ama ifade ettiğim gibi eğer mutlak butlan kararı çıkarsa eski genel başkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun yönetiminin göreve gelmesi veya davet edilmesi gerekiyor. O halde görevi kabul edip partiye gelmeyi planlıyor. Ama dediğim gibi de bunun gerekçesi de çok vurgulanıyor. Sayın Gürsel Tekin gibi böyle polisler eşliğinde ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gideceğini zannetmiyorum. Kılıçdaroğlu böyle bir görüntüye izin vermez diye düşünüyorum. Bunu tahmini olarak söylüyorum. Böyle bir karar çıkar da görevi göreve gelirse Sayın Kılıçdaroğlu mutlaka Sayın Özgür Özel'le mutlaka görüşecektir, beraber bir yol çizilecektir ve parti öyle kurultaya götürülecektir diye düşünüyorum. Bu benim tahminim, kişisel görüşüm ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun konumuyla ilgili söylediğim şeyler aldığım izlenimler diyebilirim.