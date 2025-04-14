CHP’li isimden bakan Tekin’e sert sözler!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de tutuklu olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretinden sonra gerçekleştirdiği açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in protestolarının ardından tutuklanan öğrenciler için söylediği “eli baltalı” sözlerine yanıt vermişti.

CHP lideri Özgür Özel “Ne baltası ya? Yalancı adam! Utanmaz adam! Ne baltası? Sadece gösterilere katılmış, evine gitmiş kişileri yüz tarama sistemiyle evlerden topluyorlar. Sonra da 'eli baltalı'… Eli baltalı kimse yoktu” ifadelerini kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i “İstanbullunun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin malını çalıp çırpan, bu hırsızlıkla elde ettiği paralarla CHP kongresinde delege satın alan bir kişinin oturttuğu koltukta oturuyor. Önce oturduğu koltuğa hakkıyla mı geldiğini, yoksa bir kısım delegelerin satın alınması süreciyle mi geldiğini açıklasın” sözleriyle hedef aldı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP’yi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yanıt verdi. Yücel “Atatürk'ün gençleri sana ve eğitim düşmanlarına ders verecek” ifadelerini kullandı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel yaptığı açıklamada şunları söyledi,

“Yusuf Tekin...

Atanmış biri olarak sen, seçilmiş bir kişiyi, ana muhalefet partisi liderini, Türkiye’nin birinci partisinin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu eleştirebilecek hakka da, hadde de sahip değilsin!

Bakanlık görevine de, önceki görevlerine de nasıl geldiğini herkes biliyor…

Sen Hasan Ali Yücellerin onurlandırdığı, güç verdiği o koltuğu kirletiyorsun.

Senin bu gençliğe vaadin “umut ve güven dolu bir gelecek” değil ancak ve ancak “okumayan, araştırmayan, sorgulamayan, itaat eden, teslimiyetçi” bireyler yetiştirmek olabilir.

Gencecik, pırıl pırıl liseli çocuklar, öğretmenlerine yapılan haksızlığın karşısında dimdik duruyorlar...

"YUSUF TEKİN, İŞGAL ETTİĞİN VE HİÇ YAKIŞMADIĞIN O KOLTUKTAN KISA SÜRE SONRA KALKACAKSIN"

Laik eğitimi ortadan kaldırmak isteyen, ÇEDES saçmalığını dayatan, aklı, bilimi, Mustafa Kemal Atatürk'ü müfredattan silmeye çalışan Yusuf Tekin, proje okullarından öğretmenleri neden uzaklaştırdığını açıklayamayınca Cumhuriyet Halk Partisine saldırıyor…

O kirli zihni ve zehirli diliyle hiç utanmadan, rüyasında bile göremeyeceği kadar demokratik kurultayımıza dil uzatıyor.

Yusuf Tekin, işgal ettiğin ve hiç yakışmadığın o koltuktan kısa süre sonra kalkacaksın.

Başlattığın öğretmen kıyımına ve ifşa olan torpil düzenine biz son vereceğiz.

Zamanı geldiğinde Atatürk'ün gençleri sana ve senden güç alarak eğitim sistemine darbe vurmaya çalışan eğitim düşmanlarına, gereken dersi verecek.

Demokratik hakkını kullanan öğrenciler cezaevine girmiş, öğretmenler proje okullarından kapı dışarı edilmiş, senin derdin CHP Kurultayı öyle mi?

Hadi oradan!”