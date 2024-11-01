CHP'li isimden Bakan Tunç'a tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin "Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir" sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "O lafları Genel Başkanımıza değil, git o seyyar giyotine anlat! Canan Kaftancıoğlu'na, Sözcü gazetecilerine, Selahattin Demirtaş'a akıl almaz cezalar veren, Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hep aynı kişi. Bugün de İstanbul'da halkın iradesini gasp etmek için özel görevi var" diyerek sert tepkide bulundu.

TUNÇ: HİÇ KİMSE HAKİMLERE EMİR VE TALİMAT VEREMEZ.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılmasının asla kabul edilemez olduğunu açıkladı. Tunç, "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hakim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak hukuk devleti ile bağdaşmaz. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar hukuk devletinde asla korunamaz" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN TUNÇ'A SERT TEPKİ

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara sert yanıt verdi.

Gökçen, konuyla ilgili, "O lafları Genel Başkanımıza değil, git o seyyar giyotine anlat! Canan Kaftancıoğlu'na, Sözcü gazetecilerine, Selahattin Demirtaş'a akıl almaz cezalar veren, Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hep aynı kişi. Bugün de İstanbul'da halkın iradesini gasp etmek için özel görevi var. Düne kadar methiyeler düzdüğünüz Zekeriya Öz'ü de hatırlıyoruz, onunla kartopu oynayanları nasıl sorguladığınızı da. O kartopu günlerinde de "bağımsız yargı" hikayesi anlatıyordunuz. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atamak, aynı 6 Mayıs'ta İstanbul seçimlerini iptal etmek gibi, aynı ahmak davası gibi altında kalacağınız bir iştir. Esenyurt ve İstanbul, iradesine sahip çıkacaktır." dedi.