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Twitter'daki daraltmayı sordular. CHP'li Akın ve Özkan BTK'da muhatap bulamadı

CHP'li Ahmet Akın ve Tuncay Özkan 10 ilde yaşanan deprem felaketinde yardım çağrı ve çalışmalarının koordinasyonu için kullanılan sosyal medyaya yapılan kısıtlamaya tepki göstererek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gitti.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 01:44
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CHP'li isimler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na Twitterdaki daraltmayı sormaya gitti. Muhatap bulamadı

Twitter'daki daraltmayı sordular. CHP'li Akın ve Özkan BTK'da muhatap bulamadı
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Bant daraltılmasının gerekçesinin ne olduğu ve bunun yasal dayanağının ne olduğunu soran CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, bunun BTK dışında yapıldıysa konu hakkında kurumun ne yaptığını sordu.

CHP’li Akın ve Özkan; deprem felaketinde mağdur olan vatandaşlar ile yardım göndermek isteyen vatandaşların sosyal medyayı kullandığına dikkat çekerek söz konusu kısıtlamanın derhal kaldırılmasını istedi. 

‘BANT DARALTMA HANGİ GEREKÇEYLE YAPILDI?’

CHP’li Akın ve CHP’li Özkan, görüşmenin ardından kurumun önünde bir açıklama yaptı. CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“İletişime en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda twitterin iletişimi kesildi. Sosyal medyayı kısıtlamakla hiçbir şey engellenemez. Sayın Tuncay Özkan ile birlikte BTK’ya geldik ve bilgi talep ettik. ‘Saat 15.00’te neden daraltmaya gittiniz?’ diye sorduk.

Bant daraltma kararı hangi gerekçeyle, yasanın hangi maddesine göre verilmiştir? Siz vermediyseniz, başka bir odak noktası, başka bir kurum mu yaptı? Bunu tespit ettiniz mi?”

“Türkiye’nin çok acı günler yaşadığına dikkat çeken CHP’li Akın, “Şu anda sosyal medyaya erişimi kısıtlamak ne demektir? Şu anda yapılması gereken iletişim kanallarının maksimum düzeyde açılması ve insanların birbirleriyle daha rahat iletişimde olmasıdır.”

‘GERÇEKLERİ SAKLAMAK İSTEYEN YÖNETİMLER...’

CHP’li Özkan, BTK’da muhatap bulunmadığını belirterek, “Yoldan geri çevrilen İdari İşler Genel Müdürüdür. Biz saat 15.00’ten itibaren telefon ediyoruz, randevu istiyoruz” dedi. CHP’li Özkan, şunları ifade etti:

“Bunu kim yaptı? BTK mı yaptı, başka bir kurum mu yaptı? Ancak bunların yanıtları yok. Biz iletişim bilgilerimizi verdik, yarın ya da sonra bunların yanıtları ulaştırılacak. Böyle bir şey olamaz. Bu ancak bazı gerçekleri saklamak isteyen yönetimlerde olur. Vatandaş soruyor ‘Devlet nerede?’

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Vatandaş
9.02.2023 01:49
Muhatap aramaya gerek var mı? yapılan her şey hakkında ne diyorlardı? artık ezberledik. "akp başkanımızın talimatıyla".  
 
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