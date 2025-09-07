CHP'li isimleri günah keçisi ilan etti!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, soruşturmalara ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

"KONUNUN BİZİMLE BİR İLGİSİ YOK"

Bu hukuki süreçlerin, CHP'li isimlerin birbirleri hakkındaki şikayetleri üzerine başladığını hatırlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Aslında tabloya baktığınızda herhangi bir şekilde konunun bizimle bir ilgisi yok. Birtakım Cumhuriyet Halk Partililer, yargıya birtakım Cumhuriyet Halk Partilileri şikayet etmişler. Bu Cumhuriyet Halk Partililerin diğer Cumhuriyet Halk Partilileri şikayetlerinin içerisinde geçen rüşvet, şantaj, diğer birtakım skandallar meselesi yargı tarafından gündeme alınmış.

"NEREDEYSE GELİN BU MESELELERİ YÖNETİN DİYE BİZE ÇAĞRI YAPACAKLAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisindeki sorunları çözmek yerine gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade eden Çelik, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

Dolayısıyla bunu yönetmesi gereken Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Yani neredeyse "Gelin bu meseleleri yönetin" diye bize çağrı yapacaklar. Bu konunun bizimle hiçbir ilgisi yok. Bütün teşkilatlarımızla birlikte söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir. Bu haksız ifadelerle hukuk ve siyaset alanında sonuna kadar mücadele ederiz. Ama şunun da bilinmesi gerekir ki, problemleri bizimle değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin problemi Cumhuriyet Halk Partisi'yledir. Dolayısıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımızın da hak etmediği bir meseledir. Onu çözmeleri gerekir."