CHP'li Sümer: Eğitim, ulaşılamaz bir lüks haline dönüşmüştür

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de eğitimin, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle artık aileler için büyük bir yük haline geldiğini belirtti.

Okula yeni başlayan bir çocuğun masraflarının; kırtasiye, kıyafet, kitap, çanta ve diğer giderlerle birlikte bir buçuk asgari ücreti aştığına dikkati çeken Sümer, "Asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca aile için bu durum, çocuklarını eğitimden uzaklaştıran en büyük etkenlerden biridir” değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOCUKLARINI GÜVENLE OKULA GÖNDERMEK İSTEYEN AİLELER ADETA KARA KARA DÜŞÜNMEKTEDİR"

Sümer, şunları kaydetti: