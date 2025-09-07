CHP'li Sümer: Eğitim, ulaşılamaz bir lüks haline dönüşmüştür

Kaynak: ANKA
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "asgari ücretli bir ailenin, birden fazla çocuğu okula gittiğinde, masrafların altından kalkmasının imkansız hale geldiğini" kaydetti.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de eğitimin, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle artık aileler için büyük bir yük haline geldiğini belirtti.

Okula yeni başlayan bir çocuğun masraflarının; kırtasiye, kıyafet, kitap, çanta ve diğer giderlerle birlikte bir buçuk asgari ücreti aştığına dikkati çeken Sümer, "Asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca aile için bu durum, çocuklarını eğitimden uzaklaştıran en büyük etkenlerden biridir” değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOCUKLARINI GÜVENLE OKULA GÖNDERMEK İSTEYEN AİLELER ADETA KARA KARA DÜŞÜNMEKTEDİR"

Sümer, şunları kaydetti:

“Büyükşehirlerde yaşayan veliler için eğitim masraflarına bir de astronomik servis ücretleri eklenmektedir. Asgari ücretli bir ailenin, birden fazla çocuğu okula gittiğinde, masrafların altından kalkması imkânsız hale gelmiştir. Çocuklarını güvenle okula göndermek isteyen aileler adeta kara kara düşünmektedir.

İktidarın Türkiye’yi getirdiği bu noktada, en temel hak olan eğitim, artık toplumun geniş kesimleri için ulaşılamaz bir lüks haline dönüşmüştür. Çocuklarını okutamayan aileler derin bir umutsuzluğa sürüklenmektedir. Eğitimden tasarruf olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her çocuğun eşit, ücretsiz ve nitelikli eğitim hakkını savunmaya devam edeceğiz.”

