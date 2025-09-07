CHP'nin 'Gürsel Tekin planı' ortaya çıktı! Flaş iddia

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül tarihinde verdiği ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir geçici kurul atandı.

Gürsel Tekin'in kayyum atamasını kabul etmesinden sonra Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz görevden çekilirken Babacan'ın yedeği Gökmen Güneş de görevi reddetti. Eski il başkanlarından Canan Kaftancıoğlu ise geçtiğimiz gün basın danışmanı aracılığıyla, Tekin'e eşlik edecek kişilerden olduğu iddiasını yalanladı.

"GENÇLİK KOLLARI VE PARTİLİLER İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURACAK İDDİASI"

İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyum atanmasının arkasından CHP yönetimi karşı harekete geçti. Parti yönetimi, İstanbul milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin de yarın İstanbul il binasında olmaları için talimat yolladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki eski il başkanlarının binaya girişini engellemek amacıyla Gençlik Kolları ve partililerin insan zinciri oluşturacağı öne sürüldü.

BEKLEMEDİĞİ BİR GÖRÜNTÜ OLUŞACAK

Yapılan plana göre Gürsel Tekin ve arkadaşları CHP İstanbul il binasına sokulmayacak. Nefes gazetesinden Tarık Işık'ın haberine göre, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve arkadaşları da binadan ayrılmayacak.

Öte yandan CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan da konuya ilişkin paylaşım geldi. Yapılan açıklamada, "Milletin evi teslim alınamaz! Saraçhane ruhuyla direnecek, demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’in yanında, omuz omuza duracağız. Tüm İstanbulluları, son kalemizi savunmaya İstanbul İl Başkanlığımıza bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada buluşmanın 7 Eylül Pazar günü saat 23.00’te İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılacağı belirtildi.