CHP'li Karabat: Depremzedelerin yerleştirilmesi için öğrencilerin çıkarıldığı yurtlarda depremzede yok

Kahramanmaraş merkezli, 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen, güncel sayılarla 48 bin 448'nin yaşamını yitirdiği deprem felaketi sonrasında YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin açılışının ertelendiğini açıklarken, iki gün sonra ise AKP’li Erdoğan üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini ve KYK yurtlarının depremzedelere açılacağını duyurmuştu.

Birçok yurttaş ve bilim insanından bu uygulamanın eğitimi sekteye uğrattığına yönelik tepkiler gelmesine rağmen faaliyete geçen uygulama sonrası, bazı yurtların kapasitesine oranla çok az depremzedeyi barındırdığı ortaya çıkmıştı.

"HEM ÖĞRENCİLER MAĞDUR EDİLDİ HEM YURTLAR BOŞ KALDI"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Twitter hesabı üzerinden İstanbul'a ait paylaştığı görüntülerde bu konuya dikkat çekerek depremzedelerin yerleştirilmesi için öğrencilerin çıkarıldığı bir yurtta depremzedenin bulunmadığını, acilen okulların açılması gerektiğini vurguladı. Özgür Karabat paylaşımında "Alelacele ve hesapsızca alınan kararlarla hem öğrenciler mağdur edildi hem yurtlar boş kaldı" dedi.

Özgür Karabat'ın paylaşımı şöyle: