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CHP’li Karadeniz: Balıkçı tükenme noktasında. Tuttukları balık sadece mazota yetmiyor

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, “Balıkçı, tükenme noktasında. ÖTV’siz mazot vardı. ÖTV’den zamları yedikleri için balıkçımız, ÖTV’siz mazotu 2 lira farkla alabiliyor. Ciddi ciddi rakamlar çıkıyor ortaya. Tuttukları balık sadece mazota yetmiyor. İşçisi var, giderleri var, yağı var, yapması gereken ağ tamiratları var; hiçbirisine yetişemiyorlar. Balıkçımız mağdur” dedi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 16:58
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CHP’li Karadeniz: Balıkçı tükenme noktasında. Tuttukları balık sadece mazota yetmiyor

CHP’li Karadeniz: Balıkçı tükenme noktasında. Tuttukları balık sadece mazota yetmiyor
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Barış Karadeniz, balıkçıların yaşadığı sorunları ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Balıkçıların ekonomik kriz nedeniyle artan maliyetlere yetişemediğini belirten Karadeniz, şunları söyledi:

"TUTTUKLARI BALIK SADECE MAZOTA YETMİYOR"

"Balıkçı, tükenme noktasında. ÖTV’siz mazot vardı. ÖTV’den zamları yedikleri için balıkçımız, ÖTV’siz mazotu 2 lira farkla alabiliyor. Ciddi ciddi rakamlar çıkıyor ortaya. Tuttukları balık sadece mazota yetmiyor. İşçisi var, giderleri var, yağı var, yapması gereken ağ tamiratları var; hiçbirisine yetişemiyorlar. Balıkçımız mağdur. Şu anda balıkçılarımızla bir sohbet edersek inanın, şu anda ülkedeki balıkçılığın ne hale geldiğini göreceğiz. Sadece balıkçılık değil, denizlerimiz mahvoldu, denizlerimiz kurudu. Balık stoklarımız azaldı. Ülkede rezervlerimiz bitmek üzere.

Biz, hep iddiamızı ortaya koyduk. Aşağı yukarı 2 yıldan beri Türkiye’nin 28 tane ilinde bütün limanlara girdik. Balıkçılarımızın hepsini dinledik. Hepsi aynı konudan rahatsız. Ülkede balıkçılık ile ilgili bir bakanlık kurulması gerektiğini söylüyorlar. Biz de buna inandık. Raporlarımızı yazdık, altyapımızı oluşturduk. Üç tarafı denizlerle kaplı ülkede; akarsuları olan, gölleri olan ülkede balıkçılık ve denizcilik üzerine, su ürünleri üzerine bir bakanlık kuracağız, sorunları masa başında değil sahada çözeceğiz. Balıkçılarımızla, su ürünleri sektör temsilcileriyle beraber çözeceğiz. Balıkçılarımız hep buna inandı.

“GÜNDEMLERİNDE BALIKÇILARLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEY YOK”

Bunu Meclis'te de gündeme getirdik, çok kez gündeme getirdik. Biz bunları anlatırken iktidar sahibi milletvekillerimiz bize güldüler, dinlemediler. Balıkçıyı 21 yıldan beri dinlemedikleri gibi, Meclis'te gündeme getirdiğimiz konuları da dinlemediler. Hiçbir değişiklik yok. 'Bakanlığı kurun' dedik, 'çıkalım, alkışlayalım, teşekkür edelim' dedik. Sorunları çözün, verelim elimizdeki raporu. Bu, siyasi bir arena değil. Bu, balıkçının hakkı. Fakat balıkçılarla ilgili gündemlerinde hiçbir şey yok. Türkiye’de şu anda her sektörde olduğu gibi balıkçılarımız da aşırı mağdur durumda. Bunu inşallah iktidarımızda el birliği ile balıkçılarımızla çözeceğiz. Buna balıkçılarımız da inandılar.”

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