CHP'li meclis üyesinden hesaba itiraz eden müşterilere dayak

Tekirdağ Kapaklı'da CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cengiz Gezer'e ait eğlence merkezine giden U.A. ile arkadaşı S.P.'ye 2 bin 500 TL’lık hesap geldi. Ancak 2 arkadaş, hesabı ödemeye gittiklerinde pos makinesinden 12 bin 500 lira çekildiğini görerek duruma itiraz etti.

Yanlış çekilen para yüzünden 2 arkadaş ile çalışanlar arasında çıkan tartışma iş yerinin dışına da devam etti. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Cengiz Gezer ile mekanın korumaları, S.P. ile U.A. 'yi darp etti.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine adrese gelen polis ekipleri müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Kavga sırasında iş yerinin yanında bulunan araç kiralama şirketine ait bazı otomobillere de zarar verildi

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından karşılıklı şikayetçi olan ve adliyeye sevk edilen taraflar serbest bırakıldı.