CHP'li milletvekili belediye başkanlığına adaylığını açıkladı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Sincan İlçe kongresinde; “Kimse ‘Sincan’da iddialı aday yok’ diyemez. Aslan gibi bir kardeşiniz, Sincan’ı sokak sokak gezmeye ve çalışmaya hazır" açıklamasında bulundu.

CHP'li milletvekili belediye başkanlığına adaylığını açıkladı

Kısa Dalga'nın aktardığı habere göre CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ankara’da CHP Sincan İlçe kongresine katıldı. Burada konuşan Akdoğan, Sincan Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Akdoğan şunları söyledi:

"SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA ADAYIM"

“Üç şart sunuyorum. Genel Merkezimiz, tabii ki yine bir karar verip Sincan’a ittifak olursa diğer ittifak partilerimize verebilir. Ama ben verilmemesi için mücadele edeceğim. Genel Merkezimiz böyle bir kararı takdir etmezse bir, daha yüksek oy alacak aday bulamazsak hep birlikte iki, üyelerimizin taktiriyle yani ön seçimle belirlenecekse üç, Ankara Milletvekili sıfatıyla Sincan Belediye Başkanlığı’na adayım. Kimse ‘Sincan’da iddialı aday yok’ diyemez. Aslan gibi bir kardeşiniz, Sincan’ı sokak sokak gezmeye ve çalışmaya hazır."

Öne Çıkanlar
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Son Haberler
Bacağından vuruldu, otomobiline binip hastaneye gitti Yaşam
Bacağından vuruldu, otomobiline binip hastaneye gitti
Türkiye'ye düşen göktaşına dair yeni görüntü Güncel
Türkiye'ye düşen göktaşına dair yeni görüntü
Aksaray'da selde mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı Güncel
Aksaray'da selde mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
Safari faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi Güncel
Safari faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Bakırköy trafikte bir vatandaşı darp eden düğün konvoycuları yakalandı Güncel
Bakırköy trafikte bir vatandaşı darp eden düğün konvoycuları yakalandı
Taner Taşkın'la yollar ayrıldı Spor
Taner Taşkın'la yollar ayrıldı