CHP'li milletvekili Saadet Partisi'ne geçti

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CHP'li milletvekili Saadet Partisi'ne geçti
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti. Böylece vekil sayısı yeniden 20'ye ulaşan Saadet Partisi-Gelecek Partisi grubu düşmedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Saadet Partisi'ne geçti. Dilekçe TBMM Genel Sekreterliği'ne verildi.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi'yle kurduğu grubun milletvekili sayısı 19'a düşmüştü.

Meclis'te grup kurabilmek için 20 milletvekilinin olması gerekiyor.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Saadet Partisi'ne geçti. Kasap'ın dilekçesi TBMM Genel Sekreterliği'ne verildi. Böylece Saadet Partisi'nin vekil sayısı yeniden 20 oldu.

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