CHP'li Bakan’dan, Katar'da görev yapan polislerin maaşlarıyla igili flaş iddia: 5 milyon dolara kim çöktü?

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personeller görev aldı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Katar'da görev yapan 2 bin 500 personelin son 20 günlük ücretlerinin ödenmediğini ileri sürdü.

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"5 MİLYON DOLAR ORTADA YOK!"

"Dünya kupası için Katar’da görev yapan polis kardeşlerim bana ulaştı. Süleyman Soylu’ya sormam için bazı sorular gönderdiler. Ben de onların vekili olarak soruyorum.

Polisimize hazineden herhangi bir harcırah ödemesi yapılmadı ve maaşlarını da Katar devleti karşılamıştı. Katar’a giden personel 80 gün Katar’da görev yaptı.

İlk ve ikinci 30 günün parası günlük 100 dolar olarak personele yatırılmış ancak son 20 günlük 2000 dolar yatırılmamış. Personele verilmeyen 2000 dolar x 2500 personel= 5.000.000 dolar ortada yok!

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BU PARANIN NE KADARINI PERSONELE ÖDEDİ?"

Bu paraya kim çöktü? Personele ödenmesi gereken para neden 40 günü aşkın bir süredir ödenmedi?

Katar, dünya kupasında görev yapan personele ödenmesi için günlük kaç dolar verdi ve İçişleri Bakanlığı bu paranın ne kadarını personele ödedi?

"PERSONELİN HAKKI OLAN TUTAR, GECİKME FAİZİ İLE BİRLİKTE NE ZAMAN ÖDENECEKTİR?"

Personele ödenmesi gereken paranın İçişleri Bakanlığı hesabına aktarıldığı doğru mudur? Bakanlık tarafından bu paradan kesinti yapılmış mıdır? Personelin hakkı olan tutar, gecikme faizi ile birlikte ne zaman ödenecektir?

"KATAR’DAN ALDIĞINIZ VE MEMURA ÖDENMEYEN PARA NEREDE?"

Süleyman Soylu buradan soruyorum yarın bir de soru önergesi ile soracağım. Polis memuru için Katar’dan aldığınız ve memura ödenmeyen para nerede?"

KATAR'DA TÜRK POLİSLERİ GÖREV ALMIŞTI

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'da alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, Türkiye'den 1 genel koordinatör, 20 danışman emniyet müdürü, 2 bin çevik kuvvet/takviye hazır kuvvet personeli, 30 görev atı ve 36 görev atı idarecisi, 1 nalbant, 1 veteriner, 4 at bakıcısı, 29 çevik kuvvet köpeği ve idarecisi, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 70 bomba uzmanı, 10 koordinasyon personeli ve 20 tercüman olmak üzere toplam 2 bin 242 personel görevlendirilmişti.