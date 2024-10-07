CHP'li Ömer Fethi Gürer: “Vatandaş bankalara 3,4 trilyon TL borçlu”

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin en büyük 10 bankasının gayrimenkul satışlarına ait verilerini irdeledi.

Borçlarını ödeyemeyenlerin ipotek ettirdikleri gayrimenkullerin, bankalar tarafından satışa çıkarıldığının altını çizdi.

Gürer, ayrıca çiftçilerin tarlalarının, çiftliklerinin ve çeşitli meyve bahçelerinin de bankalar tarafından satışa çıkarıldığını vurguladı.

Tarım sektöründeki kredi borcunun bir ayda aylık 31,5 milyar TL arttığına dikkat çekti.

BANKALAR TARAFINDAN 1.717 GAYRİMENKUL SATIŞTA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye genelinde vatandaşların bankalara olan borçlarını ödeyememesiyle ortaya çıkan tabloya dikkat çekti. Gürer, “Bankalar tarafından satışa çıkarılan 1.717 gayrimenkul, ile ortaya çıkan sonuç Borçlarını kapatamayan vatandaşlar, evlerini, tarlalarını ve iş yerlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğudur.” dedi.

27 Eylül itibarıyla vatandaşların bankalara olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu toplamı, yılbaşından bu yana 763 milyar 942 milyon TL artarak 3 trilyon 453 milyar 550 milyon TL’ye ulaştı. Bu kredilerin 465 milyar 293 milyon TL’si konut kredilerinden oluşmaktadır.” dedi.

VATANDAŞIN TAKİBE ALINAN BORÇ TUTARI YILBAŞINDAN BU YANA İKİYE KATLADI

Gürer, ayrıca vatandaşların bankalara olan borçlarını ödeyememeleri sonucu takip altına alınan borç tutarlarının da arttığını belirterek, “Vatandaşların kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için takip altına alınan borç tutarı, 27 Eylül haftasında yılbaşına göre 43 milyar 960 milyon TL artarak 90 milyar 79 milyon TL’ye ulaştı. Görüldüğü üzere vatandaşların takipteki borçları iki katına çıkmış durumda,” diye konuştu. Gürer, aynı tarih aralığında ödenemeyen konut kredilerinin tutarının da 473 milyon TL’den 615 milyon TL’ye yükseldiğini belirtti.

ÇİFTÇİLERİN TARLALARI DA SATIŞTA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankalar tarafından çiftçilerin tarlalarının, çiftliklerinin ve meyve bahçelerinin satışa çıkarılmasına dikkat çekti. Gürer, “Bankalar tarafından 331 arsa ve tarla satışa çıkarılmış durumda. Gümüşhane’de besi çiftliği, Erzurum’da 1.311,83 m² ahşap ahır, Osmaniye’de 190 zeytin ağacı bulunan zeytinlik, Isparta’da gül bahçesi, Samsun’da çiftlik ve Niğde’de yaklaşık 9.000 m²’lik kısmında bodur elma ağaçları ve kiraz ağaçları bulunan bahçeler de bu listede yer alıyor” dedi. Gürer, çiftçiler kredi borçları yüzünden topraklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Tarım sektörünün borç tutarının her ay düzenli olarak artmasına karşın, ağustos ayında 31,5 milyar TL artış göstererek aylık artışında ciddi değilim kaydedildiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçilerin bankalara olan borçları ağustos ayında 31,5 milyar TL artış göstererek aylık artış rekoru kırdı ve toplam 746 milyar 548 milyon TL’ye ulaştı. Bu artışın ilerleyen aylarda da artacağı görülüyor. Bunun temel nedeni, tarımsal üretimde çiftçilerin ürettiğini satamadığı ve bu yıl beklenen ürünün gelir getirmediği, birçok ürünün ise tarlada kaldığı bir yıl olmasından kaynaklandı.” şeklinde konuştu.

CHP’li Gürer, tarım sektörünün bankalar tarafından takibe alınan borç tutarının ise 2 milyar 944 milyon TL’ye ulaştığını ifade etti.

ÇİFTÇİLERİN BORCU ERTELENMELİ, BORÇ FAİZLERİ SİLİNMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'deki çiftçilerin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekerek, "Bu yıl, çiftçiler ürettiklerini satamadı ve birçok ürün tarlada kaldı. Çiftçilerimiz, kredi borçları yüzünden topraklarını kaybetmemek için acil çözüm istiyor, ancak yetkililer bu acı tabloya göz yummaya devam ediyor." dedi.

Gürer, çiftçilerin yaşadığı bu sıkıntıları gidermek amacıyla hazırladığı kanun teklifinin bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi gerektiğini vurguladı. Teklif, çiftçilerin borçlarının 2027 Ocak ayına kadar ertelenmesini ve borç faizlerinin silinmesini öngörüyor.

"Tarım sektörü, sorunlar derinleşiyor ve çiftçilerimizin ciddi desteklenmesi gerekir duruma düştüler. Çiftçi Borç ötelenmesi için kanun teklifimiz dikkate alınmalıdır. Meclis, bu önemli kanun teklifini bir an önce gündemine almalı ve çiftçilerimizin sorunlarına çözüm üretmelidir," dedi.

Gürer, iktidarı çiftçilere karşı duyarlı olmaya çağırdı. Çiftçilerin geleceği ve ülkenin tarımsal üretimi için bu düzenlemenin önemli olduğunu belirtti.