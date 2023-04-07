Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun '3 ay içinde vize sorununu nasıl çözeceğini' anlattı: Vizesiz Avrupa hayaline 3 madde kaldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 ay içinde vize sorununu nasıl çözeceğini anlattı.

ANKA haberi ajansının haberine göre; “İttifak ortağımız Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında 55 maddelik yol haritası önümüzde. 52’si bitti son üçüne kalındı. O üçüne katılınmasaydı bugün hepimiz Avrupa Birliği’nde vizesiz geziyorduk." diyen Özel, anlaşmanın hazır olduğunu söyledi.

“AVRUPA BİRLİĞİ VİZESİZ GEL DİYOR; YAPMAYAN BUNLAR"

Avrupa Birliği ile vize sorununu kaldıracaklarını söyleyerek 3 maddeyi sıralayan Özel, "Birinci madde, Erdoğan’ın ‘Eğer sen bunu hayata geçirirsen il ve ilçe başkanı bulamazsın’ dediği ve kıyametin koptuğu Siyasi Ahlak Yasası. İkincisi Kişisel Verileri Koruma Kanunu AB standardında olsun. Üçüncüsü de ifade özgürlüğünün sınırlarını genişletin diyor. Avrupa Birliği sen bunları yaparsan vizesiz gel diyor. Yapmayan bunlar." dedi.

Özel’in konuşması şu şekilde:

“KEMAL BEY’İN DEĞİL, DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNİN YAPACAĞI BİR ŞEY”

“Sayın Genel Başkanımız gençleri, bizleri heyecanlandıran bir vaatte bulunmadı, olacağı söyledi. İktidar olursak en kısa sürede vizesiz Avrupa vaadinde bulundu. Aksi yönde sesler yükseldi. Niçin olmayacak? Bu Kemal Bey’in yapacağı bir şey değil ki diğer Avrupa ülkelerinin yapacağı bir şey. Bu kadar bihaberler konudan. Bir il AB macerası İsmet Paşa döneminde başlamıştır. Vasiyet bilindik yerdendir, ‘muasır medeniyetleri yakalayın ve geçin’ diyorsa Mustafa Kemal Atatürk, o muasır medeniyetler neredeyse yakalayıp geçmenin yolu AB’ye tam üyeliktir.

“BU KONUDA KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN”

İttifak ortağımız Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında 55 maddelik yol haritası önümüzde. 52’si bitti son üçüne kalındı. O üçüne katılınmasaydı bugün hepimiz Avrupa Birliği’nde vizesiz geziyorduk. Anlaşma hazır. Birinci madde, Tayyip Erdoğan’ın ‘Eğer sen bunu hayata geçirirsen il ve ilçe başkanı bulamazsın’ dediği ve kıyametin koptuğu Siyasi Ahlak Yasası. İkincisi Kişisel Verileri Koruma Kanunu AB standardında olsun. Üçüncüsü de ifade özgürlüğünün sınırlarını genişletin diyor… Avrupa Birliği sen bunları yaparsan vizesiz gel diyor. Yapmayan bunlar. Niye yapamıyorlar? AK Parti il, ilçe başkanı bulamazmış. MHP, ifade özgürlüğüne karşı çıkarmış. Kişisel verilerde de bildiğin lakaytlık. Geçen gün tapu kayıtlarını çaldırdı adamlar. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın.”

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında Avrupa Birliği ile vize sorununu kaldıracaklarını söyleyerek "3 ay içinde vize sorununu gidereceğiz. Her vatandaş Avrupa Birliği'ne vizesiz girebilecek" demişti.