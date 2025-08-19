CHP'li Özer'den Bahçeli'ye çağrı: Sözlerin muhatabı Erdoğan

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin soruşturma ve operasyonlara yönelik ifadelerini değerlendirdi.

"SÖZLERİN MUHATABI ERDOĞAN"

Özer, MHP'ye "adım atın" çağrısında bulunarak "Hukuk güvenliği ve hukuka güvenin tesisi için çıkışları son derece önemli ve kıymetli buluyorum. Ancak söylemler yeterli değil, bu söylemlerin fiilen hayata geçirilmesidir önemli olan. Dolayısıyla bu söylemlerin muhatabı olan ortaklarının sözün söz olarak kalmaması için uygulamaya geçmesi gerekir. Uygulamayı yapacak olan hükümet olduğuna göre bu sözlerin muhatabı AKP ve Erdoğan’dır. O halde onların gereğini yapması için MHP bu konuda adım atmalı" dedi.

"KOMİSYONUN MEŞRUİYETİ AZALIR"

Özer, sürecin doğru yönetilmemesi halinde komisyondaki dengelerin bozulabileceğini ifade ederek CHP'ye seslendi:

"Yoksa AKP, CHP’yi komisyondan çekilmeye mi zorluyor? O zaman da komisyonun meşruiyeti azalır, atacağı adımlar, yapacağı işler halkta karşılık bulmaz. AKP acaba bir taraftan bunu yaparken bir taraftan da o hesabı mı yapıyor? Süreç istediği oy sonucunu doğurmazsa 7 Haziran 2015’te yaptığı gibi tekrar başa mı döneriz? Umarım öyle olmaz, Türkiye yakaladığı bu fırsatı heba etmez. Ama bu soruların da cevabı süreci doğru okumak ve ilerletmek için oldukça elzem."

