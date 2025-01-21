CHP'li Özgür Karabat: Onlar bu ülkeden kaçar, Ümit Özdağ kaçmaz

Ümit Özdağ'ın Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmesinin anlaşılır bir durum olmadığını söyleyen CHP'li Karabat "Ümit Özdağ kaçma şüphesi olmayan, ciddi bir vatanseverdir, onlar bu ülkeden kaçar Ümit Özdağ kaçmaz" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek destek verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a destek vermek amacıyla Vatan Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek süreci takip etti.

Zaman zaman gazetecilerin sorularını da yanıt veren Özgür Karabat Sözcü TV'ye yaptığı açıklama sırasında "Ümit Özdağ ciddi anlamda oy alan bir siyasi partinin genel başkanı, dolayısıyla bu tip soruşturmaların buradan değil Ankara'daki siyasi partiler bürosundan yürütülmesi gerekir. Üstelik şunu söylüyorum Ümit Özdağ neden bu saatte buraya getiriyorsunuz merak ediyorum. Ümit Özdağ kaçma şüphesi olmayan, ciddi bir vatanseverdir. Onlar bu ülkeden kaçar, Ümit Özdağ kaçmaz." diye konuştu.

"SİYASİ FARKLILIKLARIMI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMADAN DESTEK VERİYORUZ"

Karabat açıktlamasına şöyle devam etti:

"Elbette siyasi farklılarımız olur ama şunu söylememiz gerekir bu ülkenin hazinesi en büyük sermayesi demokratik rejimidir.

Biz dışarıya karşı güçlü kılan şey bu ülkeyi bir ve bütün kılan şey bu ülkedeki hukuk sistemi ve demokratik rejimdir. Bu ayaklarımızın gittiği andan itibaren Ümit Özdağ'ı halkı kin ve nefrete sevk etmekle suçlamışlar eğer demokratik rejimi yok ederseniz, eğer hukuk sistemini yok ederseniz o zaman gerçekten bu ülkenin beka sorunu bu işleri yapanlar haline gelir. Dolayısıyla biz ne olursa olsun bugün Türkiye'de bütün vatanseverleri bütün vatanperverleri, demokrasiye, cumhuriyete hukukun üstünlüğünde sahip çıkmaya davet ediyoruz. Yargının aracsallaştırılmasını protesto ediyoruz. Ve herkesi yargının yargı tarafına, siyasetin siyaset tarafına çekilmesini gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Mağdur kim olursa olsun siyasal farklılıklarımızı hiç göz önünde bulundurmadan yanında kararlılıkla duracağımızın da bilinmesini istiyoruz"