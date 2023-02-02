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CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi başkanlık seçimi öncesinde çarpıcı bir iddiayı Meclis'te gündeme getirdi. Özel, "Saraydan telefonlarla, HSK’dan telefonlarla Anayasa Mahkemesi üyelerine İrfan Fidan için kulis yapıldığı, onun başkanlığının talep edildiği söyleniyor" dedi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 01:28
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CHP'li Özgür Özel'den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar

CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresinin 13 Şubat’ta dolması nedeniyle yarın başkanlık seçimi yapılacak.

Konu dün TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan İrfan Fidan için kulis yapıldığı, onun başkanlığının talep edildiği yönündeki iddiaları paylaştı.

Özel, şunları söyledi:

“AYM ÜYELERİNE SARAY’DAN TELEFON GELDİ”

“Anayasa Mahkemesi başkanı Zühtü Aslan'ın görev süresi doluyor. Anayasa Mahkemesi bir başkan seçecek. İktidarın çok kıymet verdiği bir hukukçusu var İrfan Fidan.

Biliyorsunuz hülle yoluyla gelmişti. HSK tarafından Yargıtay'a yollandı. Bir dosya okumadan Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi'ne getirildi.

Şimdi saraydan telefonlarla, HSK'dan telefonlarla Anayasa Mahkemesi üyelerine İrfan Fidan için kulis yapıldığı, onun başkanlığının talep edildiği söyleniyor.

“KAYYUM GİBİ GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Biz Anayasa Mahkemesi'ni gereğinde kararları üzerinden sert eleştiriyoruz. Ancak yasama faaliyetlerinden sonra Anayasa'ya uygunluk denetimini yapan bir organın, bir mahkemenin başına, sarayın hüllesiyle gelmiş makbul bir hukukçusunun şimdi de kayyum gibi getirilmeye çalışılması, daha görev süresi 2 yılı yeni doldurmuş üyeye tarihte örneği yokken böyle bir çalışma ve saray eliyle bir operasyona dönüştürülmüş olmasını ayıplamayı bırakın, milletimizin önünde, halkımızın önünde bu çatı altında Türkiye Cumhuriyeti'ne yaşatılabilecek en büyük ayıplardan bir tanesi olarak nitelendirdiğimizi ifade etmek isterim.”

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Hamit Seki
2.02.2023 01:35
Anayasada ansızın bir gece yarısı ışıklar yanacak sabaha dek, cumhuriyet yeniden doğacak, vicdanı hür olanlarla.  
 
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