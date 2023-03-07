CHP'li Şevkin: Deprem bölgesinde her şey bir ay önceki gibi

“Deprem felaketinin üzerinden tam bir ay geçti. Geçtiğimiz hafta CHP teknik heyeti ile Hatay’da yapmış olduğumuz incelemelerde; enkazın büyük çoğunluğunun hala durmakta olduğu, insanların cenazelerine ulaşamadığı ve kayıp ilanlarının toplanma alanlarında asıldığını gördük." CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin şu ifadeleri kullandı:

"Benzer şekilde, bize çok fazla telefonlar geliyor. İnsanlar yakınlarını arıyorlar. Enkazın bu kadar yoğun olması, yıkılan bina sayısına baktığımızda ve gelen ihbarlara baktığımızda; 46 bin olarak verilen cenaze rakamının daha yüksek olduğu kaygısını bizde uyandırıyor. Hükümetin yapması gereken bir an önce bu enkazları kaldırıp, insanlara cenazelerini teslim edip; doğru rakamları vatandaşla paylaşmak olmalı.

Aynı şekilde; üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen, insanlar hala çadıra, suya, temiz tuvalete, iç çamaşırlarına ve barınma koşullarına ulaşabilmiş değiller. Vatandaş seralarını bozarak; yakınlarını, akrabalarını, dostlarını 25-30 kişi buralarda barındırmaya çalışıyor. Hükümetin yapması gereken enkaz çalışmalarına hız verip, insanlara cenazelerini teslim etmek; insanları çadıra ve suya kavuşturmak… Temiz su en önemli insan hakkı. Bütün bu olanakları sağlamak olmalı. Yani deprem bölgesinde her şey bir ay önceki gibi neredeyse…"