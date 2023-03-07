7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li Şevkin: Deprem bölgesinde her şey bir ay önceki gibi

CHP'li Şevkin: Deprem bölgesinde her şey bir ay önceki gibi

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Deprem felaketinin üzerinden tam bir ay geçti. İnsanlar hala çadıra, suya, temiz tuvalete, iç çamaşırlarına ve barınma koşullarına ulaşabilmiş değiller. Yani deprem bölgesinde her şey bir ay önceki gibi neredeyse.” dedi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 16:56
Takip Et

CHP'li Şevkin: Deprem bölgesinde her şey bir ay önceki gibi

CHP'li Şevkin: Deprem bölgesinde her şey bir ay önceki gibi
+
Aa
-

“Deprem felaketinin üzerinden tam bir ay geçti. Geçtiğimiz hafta CHP teknik heyeti ile Hatay’da yapmış olduğumuz incelemelerde; enkazın büyük çoğunluğunun hala durmakta olduğu, insanların cenazelerine ulaşamadığı ve kayıp ilanlarının toplanma alanlarında asıldığını gördük." CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin şu ifadeleri kullandı:

"Benzer şekilde, bize çok fazla telefonlar geliyor. İnsanlar yakınlarını arıyorlar. Enkazın bu kadar yoğun olması, yıkılan bina sayısına baktığımızda ve gelen ihbarlara baktığımızda; 46 bin olarak verilen cenaze rakamının daha yüksek olduğu kaygısını bizde uyandırıyor. Hükümetin yapması gereken bir an önce bu enkazları kaldırıp, insanlara cenazelerini teslim edip; doğru rakamları vatandaşla paylaşmak olmalı.

Aynı şekilde; üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen, insanlar hala çadıra, suya, temiz tuvalete, iç çamaşırlarına ve barınma koşullarına ulaşabilmiş değiller. Vatandaş seralarını bozarak; yakınlarını, akrabalarını, dostlarını 25-30 kişi buralarda barındırmaya çalışıyor. Hükümetin yapması gereken enkaz çalışmalarına hız verip, insanlara cenazelerini teslim etmek; insanları çadıra ve suya kavuşturmak… Temiz su en önemli insan hakkı. Bütün bu olanakları sağlamak olmalı. Yani deprem bölgesinde her şey bir ay önceki gibi neredeyse…"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
3
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
5
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
6
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Hakan Keleş'ten flaş itiraf
﻿Hakan Keleş'ten flaş itiraf
﻿Hakan Keleş'ten flaş itiraf
﻿Avrupa kulüplerinin gözü Ferdi Kadıoğlu'nda. Bonservisi belli oldu
﻿Avrupa kulüplerinin gözü Ferdi Kadıoğlu'nda. Bonservisi belli oldu
﻿Avrupa kulüplerinin gözü Ferdi Kadıoğlu'nda. Bonservisi belli oldu
﻿Hakan Keleş'ten Karagümrük maçı hakkında açıklama
﻿Hakan Keleş'ten Karagümrük maçı hakkında açıklama
﻿Hakan Keleş'ten Karagümrük maçı hakkında açıklama
﻿Katar'dan gelen insani yardım ekipleri Türkiye'den ayrılıyor
﻿Katar'dan gelen insani yardım ekipleri Türkiye'den ayrılıyor
﻿Katar'dan gelen insani yardım ekipleri Türkiye'den ayrılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.